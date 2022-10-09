Micron вкладе близько $100 мільярдів у будівництво заводу чипів у США — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Micron вкладе близько $100 мільярдів у будівництво заводу чипів у США

Технології&Авто
353
Micron вкладе близько $100 мільярдів у будівництво заводу чипів у США
Micron вкладе близько $100 мільярдів у будівництво заводу чипів у США
Американська транснаціональна корпорація Micron впродовж наступних двох десятиліть витратить до 100 мільярдів доларів на будівництво нового заводу з виробництва комп’ютерних мікросхем у північній частині штату Нью-Йорк.
Про це повідомляє CNBC.
Оголошення про інвестицію в завод було зроблено після ухвалення федерального закону «CHIPS and Science Act», який виділяє 52 мільярди доларів на заохочення збільшення внутрішнього виробництва напівпровідників.
Зазначається, що ризики, пов’язані з залежністю США від іноземного виробництва комп’ютерних мікросхем, стали очевидними під час пандемії коронавірусу, оскільки тоді проблеми з ланцюгом постачання вплинули на широкий спектр товарів.
Напівпровідники використовуються в різних пристроях, підключених до Інтернету — від мобільних телефонів до автомобілів і медичних пристроїв.
В офісі губернатора у Нью-Йорку заявили, що згідно з проведеним дослідженням економічного впливу, завод Micron створить у середньому близько 50 000 робочих місць у штаті на рік протягом перших 31 року його функціонування.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.