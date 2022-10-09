Micron вкладе близько $100 мільярдів у будівництво заводу чипів у США — Finance.ua

Micron вкладе близько $100 мільярдів у будівництво заводу чипів у США Вчора 05:22 — Технології&Авто

Micron вкладе близько $100 мільярдів у будівництво заводу чипів у США

Американська транснаціональна корпорація Micron впродовж наступних двох десятиліть витратить до 100 мільярдів доларів на будівництво нового заводу з виробництва комп’ютерних мікросхем у північній частині штату Нью-Йорк.

Про це повідомляє CNBC

Оголошення про інвестицію в завод було зроблено після ухвалення федерального закону «CHIPS and Science Act», який виділяє 52 мільярди доларів на заохочення збільшення внутрішнього виробництва напівпровідників.

Зазначається, що ризики, пов’язані з залежністю США від іноземного виробництва комп’ютерних мікросхем, стали очевидними під час пандемії коронавірусу, оскільки тоді проблеми з ланцюгом постачання вплинули на широкий спектр товарів.

Напівпровідники використовуються в різних пристроях, підключених до Інтернету — від мобільних телефонів до автомобілів і медичних пристроїв.

В офісі губернатора у Нью-Йорку заявили, що згідно з проведеним дослідженням економічного впливу, завод Micron створить у середньому близько 50 000 робочих місць у штаті на рік протягом перших 31 року його функціонування.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.