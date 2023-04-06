МФО з найкращим клієнтським сервісом: результати FinAwards-2023 — Finance.ua

МФО з найкращим клієнтським сервісом: результати FinAwards-2023 Сьогодні 12:45 — Кредит&Депозит

МФО з найкращим клієнтським сервісом: результати FinAwards-2023

На днях відбулася шоста церемонія нагородження банків, фінансових і страхових компаній — FinAwards-2023.

Прикметно, що попри повномасштабну війну, церемонія відбулася в офлайні — фінансисти, банкіри та інші гості премії зібралися в кулуарах Торгово-промислової палати України, аби нагородити найкращих у своїй галузі.

Про премію. FinAwards — щорічна премія, яка визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-впровадження, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній.

Засновники премії — популярні сайти України про фінанси та інвестиції Finance.ua і Minfin.com.ua.

Під час церемонії обрали МФО з найкращим клієнтським сервісом.

Як обирали? У сучасному світі, де балом заправляє клієнт, який отримує десятки тисяч рекламних пропозицій щодня, недостатньо зробити бренд популярним. Лояльне ставлення — ось що змушує споживача повертатися до конкретної компанії знову і знову. Ба більше, рекомендації лояльних до компанії покупців стимулюють нові продажі. Головне правильно «підігрівати» відношення з клієнтом. Під час FinAwards визначили, які учасники конкурсу можуть запропонувати найкращий клієнтський сервіс.

Члени журі оцінювали: наявність мобільного додатку, підтримку 24/7, швидкість роботи підтримки та розв’язання питань клієнта через месенджери та телефон, наявність програм лояльності та багато інших критеріїв.

Претенденти. У цій номінації боролися 12 МФО:

Money4You;

ТОВ «COC Кредит»;

CreditKasa;

Moneyveo;

CreditPlus (ТОВ «Авентус Україна»);

Є-Гроші (ТОВ «ФК «Є Гроші Ком»);

Бистрозайм;

ТОВ «Селфі Кредит»;

Credit7.ua;

MyCredit;

ClickCredit;

ШвидкоГроші;

Slon Credit.

Хто ж переміг

Компанія CreditKasa виборола перше місце у номінації за звання найкращої у сегменті офлайн-позик. Ось кілька найважливіших показників, які дозволили компанії здобути перемогу:

підтримка 24/7;

середній час очікування на лінії при дзвінку в контакт центр: 10-15 секунд.

На фото директор з маркетингу CreditKasa Віталій Соловйов із нагородою (ліворуч) та СЕО SalesDoubler Олександр Бойко

​На питання «Чому ви вважаєте, що ваша компанія забезпечує найкращий клієнтський сервіс?», у CreditKasa відповіли так:

"Ми дбаємо про прозорість, швидкість та коректне ставлення до клієнта на всіх етапах обслуговування: проста форма анкети, використання BankID, що спрощує та прискорює процес ідентифікації, мінімізація кількості дзвінків клієнту, швидкий розгляд заявки. Також важливим є надання доступу до грошей 24/7 і автоматичні процеси для повторних клієнтів.

Окремо хочемо відзначити коректність і ввічливість в роботі операторів, що окремо відмічають клієнти під час опитувань. Наш відділ контролю якості прослуховує більшість наданих консультацій, щоб тримати високі стандарти та вдосконалювати їх".

Срібло у номінації отримала Credit7, а бронзу — CreditPlus.

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