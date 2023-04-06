МФО з найкращим клієнтським сервісом: результати FinAwards-2023 — Finance.ua

МФО з найкращим клієнтським сервісом: результати FinAwards-2023
На днях відбулася шоста церемонія нагородження банків, фінансових і страхових компаній — FinAwards-2023.
Прикметно, що попри повномасштабну війну, церемонія відбулася в офлайні — фінансисти, банкіри та інші гості премії зібралися в кулуарах Торгово-промислової палати України, аби нагородити найкращих у своїй галузі.
Про премію. FinAwards — щорічна премія, яка визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-впровадження, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній.
Засновники премії — популярні сайти України про фінанси та інвестиції Finance.ua і Minfin.com.ua.
Під час церемонії обрали МФО з найкращим клієнтським сервісом.
Як обирали? У сучасному світі, де балом заправляє клієнт, який отримує десятки тисяч рекламних пропозицій щодня, недостатньо зробити бренд популярним. Лояльне ставлення — ось що змушує споживача повертатися до конкретної компанії знову і знову. Ба більше, рекомендації лояльних до компанії покупців стимулюють нові продажі. Головне правильно «підігрівати» відношення з клієнтом. Під час FinAwards визначили, які учасники конкурсу можуть запропонувати найкращий клієнтський сервіс.
Члени журі оцінювали: наявність мобільного додатку, підтримку 24/7, швидкість роботи підтримки та розв’язання питань клієнта через месенджери та телефон, наявність програм лояльності та багато інших критеріїв.
Претенденти. У цій номінації боролися 12 МФО:
- Money4You;
- ТОВ «COC Кредит»;
- CreditKasa;
- Moneyveo;
- CreditPlus (ТОВ «Авентус Україна»);
- Є-Гроші (ТОВ «ФК «Є Гроші Ком»);
- Бистрозайм;
- ТОВ «Селфі Кредит»;
- Credit7.ua;
- MyCredit;
- ClickCredit;
- ШвидкоГроші;
- Slon Credit.
Хто ж переміг
Компанія CreditKasa виборола перше місце у номінації за звання найкращої у сегменті офлайн-позик. Ось кілька найважливіших показників, які дозволили компанії здобути перемогу:
- підтримка 24/7;
- середній час очікування на лінії при дзвінку в контакт центр: 10-15 секунд.
На питання «Чому ви вважаєте, що ваша компанія забезпечує найкращий клієнтський сервіс?», у CreditKasa відповіли так:
"Ми дбаємо про прозорість, швидкість та коректне ставлення до клієнта на всіх етапах обслуговування: проста форма анкети, використання BankID, що спрощує та прискорює процес ідентифікації, мінімізація кількості дзвінків клієнту, швидкий розгляд заявки. Також важливим є надання доступу до грошей 24/7 і автоматичні процеси для повторних клієнтів.
Окремо хочемо відзначити коректність і ввічливість в роботі операторів, що окремо відмічають клієнти під час опитувань. Наш відділ контролю якості прослуховує більшість наданих консультацій, щоб тримати високі стандарти та вдосконалювати їх".
Срібло у номінації отримала Credit7, а бронзу — CreditPlus.
Поділитися новиною