Meta за підтримки Мінцифри та національного проєкту Дія.Бізнес запускає безоплатні рекламні купони для українців — Finance.ua

Meta за підтримки Мінцифри та національного проєкту Дія.Бізнес запускає безоплатні рекламні купони для українців Сьогодні 10:44 — Казна та Політика

8 листопада Meta запустила платформу , яка надаватиме купони на рекламу для малих та середніх підприємств України у Facebook та Instagram.

Платформа дозволяє українським МСП подати заявку на отримання підтримки в розмірі $1000. Це особливо актуально у нинішніх складних економічних умовах, адже дозволить підвищити обізнаність користувачів соцмереж про українських виробників та популяризувати українські товари.

Заступник Міністра цифрової трансформації України з питань євроінтеграції Валерія Іонан: «Малий і середній бізнес відіграє важливу роль у відновленні економіки країни під час війни та після її завершення. Міністерство цифрової трансформації тісно співпрацює з Meta над підтримкою підприємців України. Так, у липні були запущені освітні курси Blueprint, а також навчальна платформа Meta Boost українською мовою. Ініціатива з підтримки рекламних акаунтів стане ще одним кроком на шляху до розвитку цифрових платформ українського бізнесу».

Менеджерка з публічної політики для Центрально-Східної Європи компанії Meta, Катерина Крук: «Малий і середній бізнес завжди був нашим пріоритетом. А невпинне прагнення українських підприємців розвиватися, вдосконалюватися та служити суспільству навіть у таких тяжких обставинах надзвичайно надихає. Ось чому ця ініціатива, як і вся Програма економічного відновлення України, є для нас такою важливою, і ми продовжуватимемо підтримувати український бізнес».

Повний перелік умов участі доступний за посиланням . Ось деякі з них:

Кандидати мають бути українськими підприємствами, що розташовані в Україні (за винятком регіонів, на які поширюються санкції США, зокрема Донецької та Луганської областей, а також АР Крим).

Кандидати мають керувати українською бізнес-сторінкою у Facebook і мати дійсний рекламний обліковий запис.

Урядові або державні компанії не можуть брати участь у цій програмі.

Необхідно прийняти умови та положення програми та листа дарування:

Термін дії пропозиції — з 8 листопада до 31 грудня 2022 року.

Ця ініціатива є частиною більш широкої програми, оголошеної Ніком Клеггом на початку цього року. У межах довгострокової кампанії Meta виділить $1,5 млн на підтримку українського малого та середнього бізнесу. Крім того, в межах програми «Відродження економіки України», спрямованої на підтримку спільноти малого та середнього бізнесу в Україні, Meta запустила платформу Meta Boost Ukraine, набір курсів Blueprint українською мовою (загалом понад 30 курсів), спеціального чатбота для WhatsApp та кілька надихаючих історій.

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