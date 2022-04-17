Meta розширить метавсесвіт Horizon Worlds на ПК, консолі та телефони — Finance.ua
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Meta розширить метавсесвіт Horizon Worlds на ПК, консолі та телефони

Вчора 00:18Технології&Авто
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Соціальна платформа Horizon Worlds, що належить Meta, отримає вебверсію.
Про це заявив технічний директор компанії Ендрю «Боз» Босуорт.
Таким чином Meta хочуть розширити платформу, яка зараз доступна тільки для гарнітур Quest VR.
Віцепрезидент Horizon Вівек Шарма додав, що компанія працює над перенесенням платформи на мобільні телефони. Це може статися вже наприкінці року, а версія для ігрових консолей поки що обговорюється.
Поки що не ясно, коли саме Horizon розширять для вебверсії, і представник Meta Іска Шарич сказала, що «нині немає подробиць про терміни, якими можна було б поділитися».
Анонсували вебверсію у відповідях, чому Meta бере 47,5% з кожної транзакції за продані в Horizon Worlds цифрові предмети. Як пояснює Босуорт, 30% бере Quest Store Meta — магазин VR-платформи. А компанія Meta отримує лише 25% від 70-ти, що залишилися. Коли запустять вебверсію, посередник як Quest Store Meta буде не потрібен. При цьому технічний директор стверджує, що навіть подвійна комісія менша, ніж у Roblox, де продавець отримує лише 28,1% з кожного долар
За матеріалами: ITC.ua
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