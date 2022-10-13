Meta представила нову VR-гарнітуру за $1500 — Finance.ua
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Meta представила нову VR-гарнітуру за $1500

Технології&Авто
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Meta представила нову VR-гарнітуру за $1500
Meta представила нову VR-гарнітуру за $1500
Корпорація Марка Цукерберга Meta представила нову VR-гарнітуру Quest Pro. Головна відмінність від попередньої гарнітури Oculus Quest 2 — це набір камер, який дозволить відстежувати рух очей та розпізнавати справжні емоції людини.
Крім того, зовнішні камери знімають все не у чорно-білому режимі, а в кольоровому — це створює абсолютне відчуття присутності у віртуальному просторі та «стирає» межі між реальним та віртуальним.
З покращеного «заліза» — розробники встановили чіп Qualcomm XR2+, який дає на 50% більше потужності під час використання VR-гарнітури, і 12 ГБ оперативної пам’яті. Вбудована пам’ять — 256 ГБ. У Meta також покращили кольористику та роздільну здатність екранів — 1800×1920 пікселів. Щоправда, час автономної роботи у порівнянні з Quest 2 зменшився — всього півтори-дві години.
За словами Meta, гарнітура оптимізована для частот до 90 Гц й досі не відомо, чи буде підтримка 120 Гц.
Вартість нової VR у США на цей час — 1500 доларів. Офіційний продаж гарнітури стартує 25 жовтня.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
noworries
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