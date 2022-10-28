Meta повідомила про величезні збитки через метавсесвіти — Finance.ua

Meta повідомила про величезні збитки через метавсесвіти Вчора 00:23 — Фондовий ринок

Meta повідомила про величезні збитки через метавсесвіти

Розробка віртуальних світів Марка Цукерберга продовжує з’їдати великі гроші. Це підтверджують результати останнього звіту Meta. За останній квартал підрозділ Reality Labs, що працює над створенням метавсесвіту, повідомив про операційні збитки в розмірі майже $3,7 млрд. Від початку року компанія накопичила дефіцит у розмірі $9,4 млрд. Водночас фінансовий директор Дейв Венер оголосив, що збитки Reality Labs «значно зростуть» наступного року.

Загальний звіт

Виручка техногіганта впала на 4% у річному обчисленні до $27,7 млрд. Прибуток знизився на 52% і склав приблизно $4,4 млрд. Facebook стурбований тим, що рекламодавці менше витрачають на онлайн-рекламу в умовах високої інфляції та економічних проблем.

Незважаючи на поганий звіт, глава Meta Марк Цукерберг не втрачає оптимізму щодо майбутнього соцмережі та її метавсесвіту.

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«Ми зіткнулися з короткостроковими проблемами зі збитками. Але є фундаментальні причини, через які ми повернемося до сильнішого зростання. Попереду 2023 рік, ми приділимо в ньому особливу увагу розстановці пріоритетів і нашій ефективності. Це допоможе компанії переорієнтуватися в поточній ситуації та стати сильнішими».

Meta і L’Oréal

Днями Meta спільно з L’Oréal і французьким університетом HEC Paris запустили акселератор для фінансування стартапів Web3. Вони спонсоруватимуть компанії, які займаються розробкою аватарів.

У новому році Meta запропонує «нове покоління аватарів» — вони отримають повноцінне тіло (з ногами), масу налаштувань та інтеграцію з відеодзвінками.

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