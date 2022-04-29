Meta показала найменший приріст доходу з 2012 року. Чистий прибуток упав на 21% — Finance.ua

Meta показала найменший приріст доходу з 2012 року. Чистий прибуток упав на 21%

Вчора 04:39 — Фондовий ринок

Meta показала найменший приріст доходу з 2012 року. Чистий прибуток упав на 21%

Виторг корпорації Meta, якій належить соцмережа Facebook, у першому кварталі зріс на 7% порівняно з минулорічним показником, до $27,91 млрд.

Про це свідчать дані компанії.

Зростання доходу виявилося найповільнішим з часу виходу компанії на IPO в 2012 році, пише The Wall Street Journal

Скорочення виручки сталося через зростання конкуренції та війну в Україні. За звітний період виторг Meta у Європі скоротився на 0,6%, до $6,486 млрд.

Збиток підрозділу метавсесвіту зріс на 38% і склав $2,96 млрд, а дохід сегменту збільшився на 30%, до $695 млн. Але ці результати виявилися все одно кращими, ніж очікували інвестори, пише видання. Meta попереджала, що для створення метавсесвіту знадобляться багато мільярдів доларів і кілька років роботи.

Денна аудиторія Facebook по всьому світу зросла на 4%, до 1,96 млрд користувачів, а місячна — на 3%, до 2,94 млрд.

У Європі денна аудиторія скоротилася на 0,6%, до 307 млн ​​користувачів, місячна впала на 1,18%, до 418 млн.

Чистий прибуток Meta упав на 21%, до $7,47 млрд.

Meta зменшить витрати та інвестує в інструменти штучного інтелекту для покращення рекомендацій та реклами, сказав гендиректор Марк Цукерберг. За його словами, це є ознакою того, що Meta готова заробляти гроші, працюючи над своїми довгостроковими амбіціями зі створення метавсесвіту.

Після виходу звітності за перший квартал акції Meta подорожчали майже на 19%.

Нагадаємо, влітку 2021 року Facebook вперше досягла ринкової вартості $1 трлн. Акції виросли після того, як Окружний суд Колумбії відхилив антимонопольні позови проти Facebook щодо придбання Instagram та WhatsApp.

У лютому 2022 року після публікації звіту за 2021 рік котирування Meta обвалилися на чверть, а компанія вилетіла з десятки найбільших компаній світу за капіталізацією. Компанія втратила за день понад $237 млрд, що стало найбільшим одноденним падінням вартості в історії фондового ринку США.

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