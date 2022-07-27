META подала до суду на Meta за «викрадення» назви бренду — Finance.ua

META подала до суду на Meta за «викрадення» назви бренду Вчора 03:33 — Кримінал

Джастін Болоньїно, власник компанії META, подає до суду на Meta (власника Facebook, Instagram і WhatsApp) за нібито крадіжку назви бренду, повідомляє CNBC

Болоньїно має свій бізнес уже 12 років, тож напевно прийшов до назви раніше за Мету, і юрист навіть вважає, що у нього є шанс виграти справу.

За словами Болоньїно, зміна імені Meta (Facebook) повністю змінила для нього бізнес.

META — це бізнес, який створює досвід доповненої реальності для різноманітних подій. При цьому головною причиною ребрендингу Facebook на Meta також було те, що компанія хотіла зосередитися на Metaverse.

Даян Фінгерра-ДюШарм, що працює адвокатом Болоньїно у цій справі, розповіла, що МЕТА і Meta вели переговори вісім місяців. Вони навіть обмінювалися тисячами сторінок інформації, намагаючись розв’язувати проблему, але розв’язати проблему не вдалося, сказала вона.

«Тепер мій клієнт намагається продати та просувати свої послуги, споживачі помилково вважають, що його послуги надходять із Facebook. ... [Бізнесу META було завдано] непоправної та безповоротної шкоди», — зазначає вона, пояснюючи проблеми, які зараз має META.

CNBC дізнався думку професора права Джесіки Літман з цього приводу. Вона сказала, що META може виграти справу проти Meta (Facebook), і останній може бути простіше заплатити META, щоб вона змінила назву. Адвокат попередила, що Meta, ймовірно, обережно і тихо розрахується з META, оскільки можуть бути інші компанії з подібною назвою, які також хочуть отримати гроші.

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