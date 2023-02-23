Meta може скоротити ще тисячі робочих місць після масових звільнень у листопаді – WP — Finance.ua
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Meta може скоротити ще тисячі робочих місць після масових звільнень у листопаді – WP

Фондовий ринок
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Материнська компанія Facebook — Meta — залучаючи HR-менеджерів, юристів, фінансових експертів та топ-менеджерів до розробки планів щодо зниження ієрархії компанії в рамках реорганізації та скорочення штату, що може торкнутися тисяч працівників.
Про це пише The Washington Post із посиланням на джерела, які говорили на умовах анонімності.
За словами співрозмовника, Meta планує висунути деяких лідерів на посади нижчого рівня без прямих підлеглих.
При цьому деякі джерела всередині Meta очікують, що співробітники, чия посада буде змінена, зрештою звільняться, що за замовчуванням призведе до скорочення робочої сили компанії.
За словами співрозмовника, окрім скорочення менеджерів, компанія також розглядає можливість більш традиційних скорочень, зокрема, скорочення деяких проєктів і робочих місць.
"Ці зусилля, спрямовані на підрозділи компанії по всьому світу, можуть не відбутися в один день, але, швидше за все, будуть розгорнуті по всій компанії в найближчі місяці.
Ліквідація робочих місць відбувається після того, як Цукерберг намагався запевнити працівників, що він «не очікує нових звільнень» після того, як у листопаді компанія скоротила 11 000 робочих місць — приблизно 13 відсотків своєї робочої сили", — пише WP.
Тоді Цукерберг сказав працівникам, які залишилися, що компанія пішла на значні скорочення, щоб «мінімізувати ймовірність таких масових звільнень в осяжному майбутньому».
За матеріалами:
Економічна Правда
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