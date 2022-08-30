Meta дозволила публікацію NFT у Фейсбук та Інстаграм — Finance.ua
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Meta дозволила публікацію NFT у Фейсбук та Інстаграм

Фінтех і Картки
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Meta дозволила публікацію NFT у Фейсбук та Інстаграм
Meta дозволила публікацію NFT у Фейсбук та Інстаграм
Американська компанія Meta дозволила користувачам соцмереж Фейсбук та Інстаграм публікацію невзаємозамінних токенів (NFT) на своїх сторінках.
Про це пресслужба компанії повідомила у Твіттері.
«Ми представляємо можливість публікувати цифрові предмети колекціонування в Фейсбук та Інстаграм. Тепер ви можете підключити свій цифровий гаманець до будь-якої програми, щоб поділитися своїм NFT в обох соцмережах», — заявили в Meta.
За даними TechCrunch, команія ще з травня експериментувала з впровадженням NFT на обох своїх платформах.

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Зазначається, що поки що не зрозуміло, чи доступна ця функція з публікації NFT у всіх країнах світу.
Невзаємозамінні токени (NFT) — це особливий тип криптовалюти, який відрізняється від більшості криптовалют, таких як Zcash, та багатьох мережевих або службових токенів, які за своїм джерелом є взаємозамінними. Являє собою активи, які існують лише у власних криптосистемах.
До речі, біржа криптовалют Coinbase дозволяє безпечно купувати, зберігати та продавати криптовалюти, такі як Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin та інші. Це найбільша у світі біржа криптовалют із більш ніж 35 мільйонами користувачів у 100 країнах світу.
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За матеріалами:
Укрінформ
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