Meta дозволила публікацію NFT у Фейсбук та Інстаграм — Finance.ua

Meta дозволила публікацію NFT у Фейсбук та Інстаграм Вчора 23:38 — Фінтех і Картки

Meta дозволила публікацію NFT у Фейсбук та Інстаграм

Американська компанія Meta дозволила користувачам соцмереж Фейсбук та Інстаграм публікацію невзаємозамінних токенів (NFT) на своїх сторінках.

Про це пресслужба компанії повідомила у Твіттері

«Ми представляємо можливість публікувати цифрові предмети колекціонування в Фейсбук та Інстаграм. Тепер ви можете підключити свій цифровий гаманець до будь-якої програми, щоб поділитися своїм NFT в обох соцмережах», — заявили в Meta.

За даними TechCrunch, команія ще з травня експериментувала з впровадженням NFT на обох своїх платформах.

Зазначається, що поки що не зрозуміло, чи доступна ця функція з публікації NFT у всіх країнах світу.

Невзаємозамінні токени (NFT) — це особливий тип криптовалюти, який відрізняється від більшості криптовалют, таких як Zcash, та багатьох мережевих або службових токенів, які за своїм джерелом є взаємозамінними. Являє собою активи, які існують лише у власних криптосистемах.

До речі, біржа криптовалют Coinbase дозволяє безпечно купувати, зберігати та продавати криптовалюти, такі як Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin та інші. Це найбільша у світі біржа криптовалют із більш ніж 35 мільйонами користувачів у 100 країнах світу.

Укрінформ За матеріалами:

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