Мешканець Київщини намагався незаконно відправити понад 265 кг бурштину до Китаю (фото) — Finance.ua

Мешканець Київщини намагався незаконно відправити понад 265 кг бурштину до Китаю (фото) Вчора 06:34 — Кримінал

Прокуратура запобігла незаконному вивезенню понад 265 кг бурштину до Китайської Народної Республіки. Підозрюється мешканець Київщини.

Про це повідомили в Київській обласній прокуратурі.

За даними слідства, підозрюваний з метою переміщення понад 265 кг каміння бурштину до Китайської Народної Республіки, підробив та подав митні документи від імені третьої особи. Він помістив до 13 картонних коробок та 1-го будівельного мішка дорогоцінне каміння і на підставі підроблених документів вантаж розмістили на складі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» для подальшого відправлення за кордон.

Під час проведення митного огляду вантажу бурштин, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, вартістю більше 1,8 млн грн виявлено та вилучено. За клопотанням прокуратури на нього накладено арешт.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ Нацполіції в Київській області.

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