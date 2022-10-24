Мешканцям звільнених територій виплатять по 2-3 тис. грн: хто може отримати — Finance.ua
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Мешканцям звільнених територій виплатять по 2-3 тис. грн: хто може отримати

Особисті фінанси
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Кабінет міністрів затвердив Порядок використання коштів для задоволення потреб евакуйованих осіб та осіб, які проживають в деокупованих населених пунктах. Будуть виплачувати по 2-3 тисячі гривень.
Про це повідомляється в постанові від 21 жовтня 2022 р. № 1195.
Розмір допомоги
Згідно з документом, грошова допомога цивільному населенню, яке евакуюється, та цивільному населенню деокупованих населених пунктів виплачується АТ «Укрпошта» у таких розмірах:
  • 3 тис. гривень — для осіб з інвалідністю та дітей;
  • 2 тис. гривень для інших осіб.
Хто може отримати
Гроші виплачуються особам, які не зареєстровані та не були зареєстровані як внутрішньо переміщені особи.
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Крім того, постановою визначено, що кошти, які надійшли як благодійна пожертва, гуманітарна допомога, гранти та дарунки на поточний рахунок Мінреінтеграції, відкритий в Національному банку, можуть використовуватися на:
  • задоволення продовольчих потреб — закупівлю продуктів харчування, зокрема дитячого харчування, питної води, та їх доставку до місць призначення;
  • забезпечення одягом та взуттям, товарами першої необхідності, гігієнічними засобами — закупівлю одягу, взуття, товарів першої необхідності, гігієнічних засобів та їх доставку до місць призначення;
  • забезпечення медичними засобами — закупівлю лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин), медичних виробів, допоміжних засобів до них, медичного обладнання та їх доставку до місць призначення;
  • евакуацію/вивезення/переміщення цивільного населення з районів проведення воєнних (бойових) дій (можливих бойових дій) у безпечні місця, зокрема на оплату транспортних послуг, пально-мастильних матеріалів;
  • оплату транспортування гуманітарних вантажів, послуг для зберігання гуманітарної та іншої допомоги на території України;
  • облаштування місць компактного проживання громадян, які у зв’язку з проведенням воєнних (бойових) дій залишили місце проживання/перебування (вимушених переселенців);
  • оплату інших заходів щодо підтримки цивільного населення в умовах воєнного стану.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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