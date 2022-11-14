Мешканцям ТОТ планують змінити правила призначення пенсій — Finance.ua

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Мешканцям ТОТ планують змінити правила призначення пенсій

Особисті фінанси
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Мешканцям ТОТ планують змінити правила призначення пенсій
Мешканцям ТОТ планують змінити правила призначення пенсій
Для українців, які проживають на тимчасово окупованій території або на території, де ведуться бойові дії, планують змінити правила призначення виплат пенсії за віком та по інвалідності.
Відповідний законопроєкт № 8198 про внесення зміни до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» щодо призначення пенсії особам, які проживають на тимчасово окупованій території або на території, де ведуться бойові дії, зареєстрований у Верховній Раді 10 листопада.

Що саме хочуть змінити

Згідно із пояснювальною запискою до проєкту закону, передбачається, що тимчасово, на період дії воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та протягом трьох місяців після його припинення чи скасування, пенсія за віком та по інвалідності особам, які проживають на тимчасово окупованій території або на території, де ведуться бойові дії, призначається з дня, що настає за днем досягнення особою пенсійного віку, або відповідно встановлення інвалідності органами медико-соціальної експертизи, незалежно від строку звернення за пенсією.

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Наразі, згідно із чинними нормами, пенсія за віком та по інвалідності призначається з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку (встановлення інвалідності), якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з дня досягнення особою пенсійного віку.
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За матеріалами:
Укрінформ
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