Мешканцям деяких громад припинять виплачувати держдопомогу на проживання — Finance.ua

Мешканцям деяких громад припинять виплачувати держдопомогу на проживання Вчора 10:17 — Особисті фінанси

Мешканцям деяких громад припинять виплачувати держдопомогу на проживання

Право на отримання державної допомоги на проживання втратили мешканці трьох територіальних громад, а чотирьох — набули. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій оприлюднило оновлений перелік громад у районах бойових дій, в окупації чи оточенні.

Втратили право на виплати в розмірі 2000 грн на дорослу людину та 3000 грн на дитину чи особу з інвалідністю мешканці Михайлівської сільської територіальної громади Запорізького району Запорізької області, а також Путивльської міської територіальної громади та Садівської сільської територіальної громади Конотопського району Сумської області.

Натомість отримуватимуть державні виплати мешканці Кушугумської селищної, Матвіївської сільської, Новомиколаївської селищної та Степненської сільської територіальних громад Запорізького району Запорізької області.

З повним переліком громад, які мають право на отримання коштів, можна ознайомитися за посиланням.

Довідка Finance.ua:

громадяни України, які перемістилися після 24 лютого 2022 року із населеного пункту, який включений до переліку громад, що розташовані в районі проведення воєнних дій, мають право оформити аналогічну довідку своїй новонародженій дитині та подати на неї заяву про виплату допомоги на проживання ВПО;

експерти Бюро безоплатної правової допомоги повідомили, як діяти, коли ВПО хоче змінити місце проживання та переїхати в інше місце.



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