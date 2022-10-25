Мешканцям деяких громад припинять виплачувати держдопомогу на проживання — Finance.ua

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Мешканцям деяких громад припинять виплачувати держдопомогу на проживання

Особисті фінанси
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Мешканцям деяких громад припинять виплачувати держдопомогу на проживання
Мешканцям деяких громад припинять виплачувати держдопомогу на проживання
Право на отримання державної допомоги на проживання втратили мешканці трьох територіальних громад, а чотирьох — набули. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій оприлюднило оновлений перелік громад у районах бойових дій, в окупації чи оточенні.
Втратили право на виплати в розмірі 2000 грн на дорослу людину та 3000 грн на дитину чи особу з інвалідністю мешканці Михайлівської сільської територіальної громади Запорізького району Запорізької області, а також Путивльської міської територіальної громади та Садівської сільської територіальної громади Конотопського району Сумської області.

Допомога для ВПО: суми та процедура отримання

Натомість отримуватимуть державні виплати мешканці Кушугумської селищної, Матвіївської сільської, Новомиколаївської селищної та Степненської сільської територіальних громад Запорізького району Запорізької області.
З повним переліком громад, які мають право на отримання коштів, можна ознайомитися за посиланням.

Довідка Finance.ua:

  • громадяни України, які перемістилися після 24 лютого 2022 року із населеного пункту, який включений до переліку громад, що розташовані в районі проведення воєнних дій, мають право оформити аналогічну довідку своїй новонародженій дитині та подати на неї заяву про виплату допомоги на проживання ВПО;
  • експерти Бюро безоплатної правової допомоги повідомили, як діяти, коли ВПО хоче змінити місце проживання та переїхати в інше місце.
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