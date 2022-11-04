Мешканців прифронтових регіонів зараз приймають у п’яти областях — Finance.ua

Мешканців прифронтових регіонів зараз приймають у п’яти областях Вчора 10:15

Закарпатська, Кіровоградська, Львівська, Полтавська та Тернопільська області. Мешканців прифронтових та деокупованих територій, які хочуть евакуюватися в інші регіони України, наразі приймають у п’яти областях. Як заявила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час телеефіру, наразі це

Переселенців безоплатно забезпечують місцями в евакуаційних потягах, житлом, харчами, медичним супроводом.

Окрім того, одразу в потягах чи на перонах евакуйовані отримують грошову допомогу — 2 тис. грн на дорослу людину та 3 тис. грн на дитину чи особу з інвалідністю. Таким чином вже виплатили 75 млн грн.

Для евакуації можна:

— скористатися спеціальним чат-ботом: @Minre_1548_Help_Bot;

— зателефонувати на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції: 15-48;

— звернутися через месенджери WhatsApp/Telegram/Viber за номером: +38(096)078-84-33.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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