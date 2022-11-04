Мешканців прифронтових регіонів зараз приймають у п’яти областях — Finance.ua
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Мешканців прифронтових регіонів зараз приймають у п’яти областях

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Мешканців прифронтових та деокупованих територій, які хочуть евакуюватися в інші регіони України, наразі приймають у п’яти областях. Як заявила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час телеефіру, наразі це Закарпатська, Кіровоградська, Львівська, Полтавська та Тернопільська області.
Переселенців безоплатно забезпечують місцями в евакуаційних потягах, житлом, харчами, медичним супроводом.
Окрім того, одразу в потягах чи на перонах евакуйовані отримують грошову допомогу — 2 тис. грн на дорослу людину та 3 тис. грн на дитину чи особу з інвалідністю. Таким чином вже виплатили 75 млн грн.
Для евакуації можна:
— скористатися спеціальним чат-ботом: @Minre_1548_Help_Bot;
— зателефонувати на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції: 15-48;
— звернутися через месенджери WhatsApp/Telegram/Viber за номером: +38(096)078-84-33.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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