Мережі АЗС підняли ціни на автогаз — Finance.ua
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Мережі АЗС підняли ціни на автогаз

Вчора 18:01Енергетика
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Сьогодні, 20 квітня, середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС в Україні зросла на 20 копійок — до 29,22 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95», пише enkorr.ua.
При цьому вартість ресурсу в мережі KLO побила рекорд за всю історію спостереження. Так, на своїх станціях мережа виставила на стелу 30,49 грн/л (+50 коп./л до 19 квітня).
На станціях ОККО і WOG продукт здорожчав на 51 і 48 коп./л, до 29,50 і 29,98 грн/л відповідно. Крім того, на 50 коп./л здорожчав автогаз і в мережі «Автотранс».
Як повідомляв enkorr, на тлі зростання світових цін і дефіциту з початком війни скраплений газ в Україні суттєво здорожчав. Так, на торгах «Укргазвидобування», які відбулися минулого тижня, ціна на скраплений газ досягнула 57 000 грн/т.
Мережі АЗС підняли ціни на автогаз
Крім того, висока ціна на автогаз є наслідком дефіциту на інші види пального, зокрема й на бензин. Нагадаємо, що гуртові ціни на пальне зараз значно вищі за граничні роздрібні ціни, встановлені державою. Тому велика кількість малих і середніх мереж змушені припиняти роботу.
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За матеріалами: УНІАН
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