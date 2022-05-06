Мережам АЗС дозволили підняти ціни на бензин та ДТ — Finance.ua

Мережам АЗС дозволили підняти ціни на бензин та ДТ

Вчора 13:11 — Енергетика

Міністерство економіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку. Чергові дані станом на 2 травня надала НАК «Нафтогаз України».

Про це повідомляє Мінекономіки

Розрахункові ціни для бензину підвищені на 1,64 гривень з 29,55 гривень до 31,19 гривень за літр, для дизельного палива на 1,97 гривень з 33,66 гривень до 35,63 гривень за літр.

Таким чином, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 37,69 гривень за літр, дизельного палива — 42,63 гривень за літр.

Нагадаємо, уряд регулює роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо. Постановою Кабміну була введена максимальна роздрібна націнка в розмірі 6,5 гривень на бензин і 7 гривень на дизельне паливо.

Урядовою постановою встановлено, що НАК «Нафтогаз України» подає розрахунки Міністерству економіки три рази на місяць.

Як правило, після підвищення розрахункової вартості мережі АЗС піднімають свої роздрібні ціни і знижують після зниження.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.