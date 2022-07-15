Мережа супермаркетів Lidl випустить власний електромобіль — Finance.ua
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Мережа супермаркетів Lidl випустить власний електромобіль

Технології&Авто
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Мережа супермаркетів Lidl випустить власний електромобіль
Мережа супермаркетів Lidl випустить власний електромобіль
Велика німецька мережа супермаркетів Lidl відкриває собі новий напрямок діяльності — вона займатиметься продажами автомобілів під маркою Elaris. Дебютну модель запропонують вже восени, повідомляє сайт Moto.pl.
Перший автомобіль Lidl назвуть Elaris Finn. Це компактний двомісний електрокар для міста. Його створили разом із китайською компанією Jiangsu Jintan Changdanghu, і саме вона займеться випуском моделі.
Це невеликий міський електрокар, який за дизайном нагадує Smart і схожий із ним за габаритами.
Мережа супермаркетів Lidl випустить власний електромобіль
Розміри Lidl Elaris Finn:
  • Довжина — 2870 мм
  • Ширина — 1560 мм
  • Висота — 1570 мм
  • Колісна база — 1770 мм
Салон Elaris Finn розрахований на двох пасажирів, а в багажнику помістяться кілька пакетів із покупками із супермаркету. Оснащення включає світлодіодні фари, цифрову панель приладів, кондиціонер, круїз-контроль, 12,3-дюймовий дисплей сенсорний і литі диски.
Мережа супермаркетів Lidl випустить власний електромобіль
Електродвигун потужністю 47,5 к. с. розганяє авто вагою 930 кг до 115 км/год. Акумуляторна батарея місткістю 32 кВт∙год забезпечує запас ходу 200 км.
У Європі електрокар Lidl здаватимуть у лізинг на рік за 222 євро на місяць. Однак, якщо пробіг перевищить 10 000 км, то доведеться доплатити за кожен кілометр. А ось у Китаї електромобіль продаватиметься за 23 900 євро.
За матеріалами:
Україна електро
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