Мережа супермаркетів Lidl випустить власний електромобіль — Finance.ua

Мережа супермаркетів Lidl випустить власний електромобіль Вчора 00:09 — Технології&Авто

Мережа супермаркетів Lidl випустить власний електромобіль

Велика німецька мережа супермаркетів Lidl відкриває собі новий напрямок діяльності — вона займатиметься продажами автомобілів під маркою Elaris. Дебютну модель запропонують вже восени, повідомляє сайт Moto.pl.

Перший автомобіль Lidl назвуть Elaris Finn. Це компактний двомісний електрокар для міста. Його створили разом із китайською компанією Jiangsu Jintan Changdanghu, і саме вона займеться випуском моделі.

Це невеликий міський електрокар, який за дизайном нагадує Smart і схожий із ним за габаритами.

Розміри Lidl Elaris Finn:

Довжина — 2870 мм

Ширина — 1560 мм

Висота — 1570 мм

Колісна база — 1770 мм

Салон Elaris Finn розрахований на двох пасажирів, а в багажнику помістяться кілька пакетів із покупками із супермаркету. Оснащення включає світлодіодні фари, цифрову панель приладів, кондиціонер, круїз-контроль, 12,3-дюймовий дисплей сенсорний і литі диски.

Електродвигун потужністю 47,5 к. с. розганяє авто вагою 930 кг до 115 км/год. Акумуляторна батарея місткістю 32 кВт∙год забезпечує запас ходу 200 км.

У Європі електрокар Lidl здаватимуть у лізинг на рік за 222 євро на місяць. Однак, якщо пробіг перевищить 10 000 км, то доведеться доплатити за кожен кілометр. А ось у Китаї електромобіль продаватиметься за 23 900 євро.

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