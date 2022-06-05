Мережа готелів Marriott призупинила роботу в росії — Finance.ua
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Мережа готелів Marriott призупинила роботу в росії

Вчора 08:24Світ
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Мережа готелів Marriott призупинила роботу в росіїМережа готелів Marriott призупинила роботу в росії, realty.ria.ru
Міжнародна мережа готелів Marriott призупинила діяльність у російській федерації.
Як передає Укрінформ, про це йдеться у прес-релізі компанії.
«Ми дійшли висновку, що нещодавно оголошені санкції (проти Росії — ред.), введені США, Великою Британією та ЄС, позбавлять Marriott можливості продовжити роботу або франчайзинг готелів на російському ринку. Ми вирішили призупинити всі міжнародні операції Marriott у Росії», — йдеться у заяві.
У компанії додали, що таке рішення було ухвалено після 25 років діяльності на російському ринку.
У компанії наголосили, що продовжать допомагати своїм працівникам у росії та Україні та вже виділили 1 мільйон доларів на переселення, ваучери на харчування, транспортну допомогу, медичну та юридичну підтримку своїх працівників у цих країнах.
Натомість 85 готелів мережі Marriott надають можливості для поселення українським біженцям.
10 березня у зв’язку з російським вторгненням в Україну мережа готелів Marriott закрила корпоративний офіс у Москві та призупинила відкриття нових готелів та нові інвестиції в росію.
За матеріалами: Укрінформ
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