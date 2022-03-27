Мережа готелів Hilton надала мільйон безкоштовних номерів для переселенців з України — Finance.ua
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Мережа готелів Hilton надала мільйон безкоштовних номерів для переселенців з України

Вчора 16:16Особисті фінанси
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Міжнародна мережа готелів Hilton надала у користування один мільйон номерів для переселенців з України.
Ініціативу реалізувала організація HospitalitySupport, до неї доєднались й інші європейські країни. Українці можуть обрати один з 479 готелів у 44 країнах світу.
Кожен громадянин України може поселитися на п’ять днів в одному із готелів мережі по всій Європі.
Щоб забронювати безкоштовного номер необхідно:
  1. Зареєструватись на сайті HospitalitySupport та активувати профіль;
  2. Зайти в профайл після реєстрації, де буде нараховано п’ять монет coins (одна монета = одна ніч);
  3. На сторінці пошуку готелів необхідно обрати потрібну країну, місто та готель розміщення й обрати бажані дати з доступними номерами та натиснути Book Now;
  4. Після на пошту надійде підтвердження бронювання.
Напередодні мережа Hilton заморозила відкриття нових готелів на території країни-окупантки. Водночас компанія пообіцяла усі прибутки від співпраці з РФ спрямувати на гуманітарну допомогу для України.

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За матеріалами: Build Portal
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