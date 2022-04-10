Mercedes та Ferrari: батько з донькою хотіли вивезти за кордон елітні іномарки — Finance.ua

Батько з донькою хотіли вивезти за кордон елітні іномарки — Mercedes та Ferrari. Прикордонники встановили, що підписи власників авто у дорученнях були підроблені.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
«Двоє громадян України — батько з донькою — прямували закордон на „Мерседесі“ та „Феррарі“ 2019 та 2017 років випуску. ️Прикордонники встановили, що підписи власників авто у дорученнях були підроблені. Та й самі вони на момент видачі цих документів знаходились поза межами України», — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що водіїв разом з іномарками передали до Національна поліція України.