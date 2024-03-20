Mercedes презентував економічну спортивну модель (фото) — Finance.ua

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Mercedes презентував економічну спортивну модель (фото)

Технології&Авто
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Mercedes презентував економічну спортивну модель (фото)
Mercedes презентував економічну спортивну модель (фото)
Лінійку Mercedes-AMG GT поповнила нова початкова версія GT43. Суперкар надійде у продаж до кінця 2024 року й буде суттєво дешевшим за інші варіанти моделі. Його подробиці розкрили на офіційному сайті німецької марки.
Mercedes презентував економічну спортивну модель (фото)
Головна відмінність Mercedes-AMG GT43 схована під капотом. Купе обладнали 2,0-літровою бензиновою турбочетвіркою від Mercedes-AMG A45 та «м'якою» гібридною установкою.

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Бензиновий двигун розвиває 416 к. с. та 500 Н∙м, ще 14 к. с. тимчасово додає електромотор. Розгін до 100 км/год займає 4,6 с, а максимальна швидкість складає 280 км/год. Також повідомляється, що суперкар економічніший за версії з V8 — 10,3 л/100 км.
Mercedes презентував економічну спортивну модель (фото)
На відміну від інших Mercedes-AMG GT, 2,0-літрова версія є задньопривідною, а повний привід доступний за доплату. Також можна замовити адаптивні амортизатори та керовані задні колеса. А от карбоново-керамічні гальма є стандартними.
Mercedes презентував економічну спортивну модель (фото)
Відрізнити новий Mercedes-AMG GT43 можна за зміненим переднім бампером та інакшою формою вихлопних труб. Салон суперкара залишився розкішним — у оздобленні використана шкіра Nappa, а спортивні крісла доповнені електроприводом. Доступні версії моделі на 2 або 4 місця.
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За матеріалами:
Фокус
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