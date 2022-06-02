Mercedes представив суперкар із п'ятьма двигунами (відео) — Finance.ua

Mercedes представив суперкар із п'ятьма двигунами (відео)

Mercedes-Benz представив, можливо, найкрутіший у своїй історії автомобіль, призначений для доріг загального користування — він отримав ім’я Mercedes-AMG ONE.

З Mercedes-AMG ONE ми вийшли за рамки можливого. Величезні технічні проблеми, пов’язані зі створенням сучасного силового агрегату Формули-1, що підходить для повсякденного використання на дорогах, безсумнівно, довели нас до межі. За час розробки я думав, що проєкт неможливо реалізувати", — заявив голова правління Mercedes-AMG GmbH Філіп Шимер.

Вперше про Mercedes-AMG ONE заговорили ще 5,5 року тому, коли німці зголосилися побудувати суперкар з технологіями від «Формули-1». І 1 червня 2022 року ця модель була офіційно представлена. І вона справді має формульний двигун. Точніше формульну силову установку.

Її потужність — шалені 1063 к.с. (або 782 кВт). Такий табун видає один двигун внутрішнього згоряння об’ємом всього 1,6 л і відразу чотири електричні мотори. Два з них працюють попереду з кожним з коліс, один працює разом із бензиновим агрегатом, а четвертий пов’язаний із турбокомпресором.

Зрозуміло, що тут не простий бензиновий двигун. Це V6 об’ємом 1,6 л, який має не механічні пружини клапанів, а пневматичні. Він може розкручуватися до 11 тис. оборотів. Міг би і більше, але для збереження ресурсу обороти були обмежені. Потужність двигуна — 574 к.с., але більше вражає його питома потужність — 359 к.с. на літр об’єму.

До речі, розташований цей двигун посередині перед задньою віссю. За словами інженерів, цей двигун, який працює разом із унікальною системою турбонаддува (компресора здатний розкручуватися до 100 000 об/хв), миттєво реагує на натискання педалі газу. Начебто навіть краще, ніж це робить могутній бензиновий V8. Про максимальну швидкість — вона обмежена. Але не на звичному для німецьких автомобілів рівні 250 км/год, а на позначці 352 км/год. А час розгону 0-100 км/год — 2,9 секунди.

Цікаво, що під час запуску машини спочатку працюватимуть тільки передні електричні двигуни, одночасно з цим почнеться прогрів каталітичного нейтралізатора. І двигун внутрішнього згоряння не запуститься, доки не буде досягнуто необхідної температури каталітичного нейтралізатора.

Машина матиме шість режимів роботи:

Race Safe: стандартна програма з гібридним режимом та повністю електричним запуском. Тільки коли потрібна вища потужність, включається двигун внутрішнього згоряння.

Race: гібридний режим керування зі спеціальною стратегією зарядки. Двигун внутрішнього згоряння працює безперервно і може більше заряджати високовольтну батарею, щоб завжди була доступна повна потужність.

EV: повністю електричний режим.

Race Plus (тільки для перегонів): активна аеродинаміка, заниження підвіска на 37 мм спереду і 30 мм ззаду, жорсткіше налаштування шасі.

Strat 2 (тільки для гонок): активна аеродинаміка, ще жорсткіше налаштування підвіски та заниження кузова на 37 мм спереду та 30 мм ззаду. Повна потужність всіх двигунів, як у кваліфікації Формули-1.

Індивідуальні: налаштування відповідно до особистих уподобань.

Відзначимо ще одну цікаву особливість: звичного дзеркала заднього виду в салоні немає. Через нього все одно було б нічого не видно через аеродинамічні елементи. Тому замість дзеркала Mercedes-AMG ONE встановлено екран, який показує дані з камери заднього виду.

Передбачається, що всього буде зроблено 275 таких машин. Орієнтовна ціна кожної — $2 млн.

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