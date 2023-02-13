Mercedes предоставить концепткар, що нагадує культовий пуховик (фото) — Finance.ua
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Mercedes предоставить концепткар, що нагадує культовий пуховик (фото)

Технології&Авто
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Колаборації з художниками та модними будинками не рідкість для німецької марки. Спільно з Moncler Mercedes-Benz створив особливу зимову версію G-Class, відправною точкою для якої став дизайн пуховиків від італійського бренду одягу. Напередодні прем’єри, запланованої на 20 лютого, Mercedes-Benz показав кілька зображень «Геліка» з м’якими колесами та дахом, пише pixelinform.
Mercedes предоставить концепткар, що нагадує культовий пуховик (фото)
Хоча Mercedes-Benz не називає модель прямо, в «унікальному творі мистецтва» легко дізнається G-Class: на одному з тизерів показані його кругла оптика і решітка радіатора. А ось з боків і зверху видно щось дивне: позашляховику дісталися величезні колеса та дах з блискавкою по центру, що дизайном нагадують культові пуховики Moncler.
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Вид збоку демонструє форму дутого «чохла», який покриває не тільки дах, а й задню частину автомобіля подібно до кришки пікапа. Останній знімок із моделлю на тлі колеса дозволяє оцінити його габарити.
Mercedes предоставить концепткар, що нагадує культовий пуховик (фото)
Mercedes-Benz поки не розкриває подробиць, але зазначає, що шоу-кар «відкриває цілий всесвіт, який відображає спільні цінності двох брендів». «Вдягнений» у пуховики G-Class, ймовірно, буде статичним арт-об’єктом, випущеним в єдиному екземплярі. Дебют відбудеться в рамках шоу Moncler Art of Genius на лондонському Тижні моди 20 лютого і транслюватиметься онлайн.
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Торік Mercedes-AMG з брендом скейтбордів та вуличного одягу Palace Skateboards створив чотири арт-кари. Хетчбек A 45 S, ліфтбек GT 63 4Matic+, родстер SL 63 4Matic+ та позашляховик G 63 присвятили найбільшим мегаполісам світу — Лондону, Лос-Анджелесу, Нью-Йорку та Токіо.
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За матеріалами:
Finance.ua
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