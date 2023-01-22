Mercedes має намір відмовитися від бренду EQ, щоб підготуватися до повністю електричного майбутнього — Finance.ua
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Mercedes має намір відмовитися від бренду EQ, щоб підготуватися до повністю електричного майбутнього

Технології&Авто
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Mercedes має намір відмовитися від бренду EQ, щоб підготуватися до повністю електричного майбутнього
Mercedes має намір відмовитися від бренду EQ, щоб підготуватися до повністю електричного майбутнього
Джерела німецької газети Handelsblatt стверджують, що Mercedes відмовиться від бренду EQ вже наприкінці 2024 року, коли очікується дебют наступної хвилі електромобілів. Простіше кажучи, компанія не матиме особливого сенсу в цій марці, коли все більше і більше її автомобілів будуть електричними.
Mercedes вперше використав назву EQ на серійних автомобілях з позашляховиком EQC 2019 року. З того часу компанія застосовує цей бренд як до електрифікованих версій звичайних моделей, таких як EQB, так і до унікальних авто, таких як позашляховик EQS SUV.
Концептуальні автомобілі, такі як далекобійний EQXX, аналогічним чином дотримуються цієї номенклатури.
У заяві для Reuters представник Mercedes сказав, що ще занадто рано розкривати плани, однак він повідомив, що компанія адаптує використання бренду EQ, оскільки він перейде на повністю електромобільний модельний ряд до 2030 року.
Якщо раніше автовиробники часто використовували назви, які мали підкреслити наявність в таких моделях як Chevy Bolt і Ford Mustang Mach-E електромотора, то тепер вони починають покладатися на більш традиційні найменування, оскільки електромобілі стають все більш поширеними.
Майбутній електричний Blazer від Chevy — один із прикладів. Електромобілі з часом стануть стандартом, і компанії не зможуть використовувати наявність електродвигуна як торговий аргумент.
За матеріалами:
mezha.media
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