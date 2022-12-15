Mercedes-Benz витратить мільярд євро на адаптацію виробництва під деталі для електромобілів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Mercedes-Benz витратить мільярд євро на адаптацію виробництва під деталі для електромобілів

Технології&Авто
21
Mercedes-Benz витратить мільярд євро на адаптацію виробництва під деталі для електромобілів
Mercedes-Benz витратить мільярд євро на адаптацію виробництва під деталі для електромобілів
Автомобільний бренд Mercedes-Benz витратить 1 мільярд євро на адаптацію своєї глобальної виробничої мережі під виробництво електромобілів — для систем електричної трансмісії, включаючи акумуляторні батареї, електричні приводи та мости, починаючи з 2024 року.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що заводи в Каменці та Унтертюркхаймі в Німеччині, а також у Пекіні, де вже збирають батареї для електричних і гібридних моделей, збиратимуть батареї для моделей на майбутніх платформах MMA та MB.EA, а інший завод зі складання акумуляторів у Келледі очікує на підтримку регіонального уряду.
Також заводи в Унтертюркхаймі, Пекіні і Себеші (Румунія) вироблятимуть електричні приводи для автомобілів на нових платформах, а Гамбург і Унтертюркхайм залишаться провідними заводами зі складання електричних осей і компонентів.
У червні керівництво та представники працівників досягли домовленості щодо переведення європейських автозаводів на електромобілі, зробивши Зіндельфінген домом для автомобілів високого класу на платформі AMG.EA, Бремен і Кечкемет в Угорщині — для основних моделей класу люкс, а Раштатт і Кечкемет — для виробництва транспортних засобів нижчого класу.
Виробник автомобілів налаштував свої автомобільні заводи для виробництва як двигунів внутрішнього згоряння, так і електромобілів на одній виробничій лінії, але збірка акумуляторів і двигунів на одній лінії складніша.
Однак, багато заводів з виробництва комплектуючих продовжуватимуть виготовляти деталі для автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння до тих пір, поки буде попит.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.