Mercedes-Benz відкликає майже 1 млн автівок через проблеми з гальмами — Finance.ua

Mercedes-Benz відкликає майже 1 млн автівок через проблеми з гальмами

Mercedes-Benz відкликає майже 1 млн автівок через проблеми з гальмами

Німецький автовиробник Mercedes-Benz відкликає майже 1 млн автомобілів у всьому світі.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters із посиланням на Федеральне автотранспортне відомство Німеччини.

Причиною відкликання стали можливі проблеми з гальмами. Підсилювачу гальм може загрожувати корозія. Це може спричинити неполадки в роботі педалі гальма.

Компанія відкликає моделі класів ML, GL та R, вироблених з 2004 по 2015 рік. Mercedes-Benz попросив власників таких машин не користуватись ними до моменту техогляду.

У самій Німеччині відкликають близько 70 тис. автомобілів.

На цьому тижні Mercedes-Benz представила нове покоління кросовера GLC. Новий Mercedes-Benz GLC на 60 мм довший і на 4 мм нижче за модель попереднього покоління. Ширина кузова залишилася колишньою, а передня та задня колії збільшилися на 6 мм та 23 мм відповідно. Об’єм багажного відділення збільшився на 50 л і становить 600 л.

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