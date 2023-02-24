Mercedes-Benz в партнерстві з Google планують створити "суперкомп’ютери" для авто — Finance.ua

Mercedes-Benz в партнерстві з Google планують створити "суперкомп’ютери" для авто Сьогодні 02:13 — Технології&Авто

Автовиробник Mercedes-Benz об’єднався з Google у сфері навігації та запропонує «суперкомп’ютерну продуктивність» у кожному автомобілі з автоматизованими датчиками водіння, намагаючись конкурувати з Tesla та китайськими виробниками.

Про це повідомляє Reuters

Агентство зазначає, що як нові, так і старі автовиробники змагаються у програмних функціях, вперше розроблених Tesla, які дозволяють дистанційно оновлювати продуктивність автомобіля, запас заряду батареї та можливості самостійного керування.

Mercedes заявив, що співпраця з Google дозволить пропонувати інформацію про дорожній рух і автоматичне змінення маршрутів у своїх автомобілях.

Водії також зможуть дивитися YouTube у розважальній системі автомобіля, коли автомобіль припаркований або перебуває в режимі автономного водіння рівня 3, який дозволяє водієві відводити погляд від керма на певних дорогах, якщо він може відновити керування, якщо це необхідно.

Усі транспортні засоби на майбутній платформі модульної архітектури Mercedes також матимуть так звані гіперекрани, що простягаються через кабіну автомобіля.

Інші автовиробники,такі як General Motors, Renault, Nissan і Ford, вбудували в свої автомобілі цілий пакет сервісів Google, пропонуючи такі функції, як Google Maps, Google Assistant та інші програми.

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