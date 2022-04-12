Mercedes-Benz створить свою операційну систему за 200 млн євро — Finance.ua

Mercedes-Benz створить свою операційну систему за 200 млн євро

Компанія Mercedes-Benz Group, відома в першу чергу своїми автомобілями, вирішила зайнятися створенням свого власного ПЗ.

І йдеться не про лише прошивки. Компанія націлилася на створення повноцінної операційної системи. У її розробку вкладуть приблизно 200 мільйонів євро. Для цього навіть відкриють спеціальний центр.

При цьому редставники Mercedez-Benz Group стверджують, що MB.OS створюється не для ПК, а автомобілів. Спеціалізована операційна система дозволить створювати просунуті мультимедійні та інтерактивні простори усередині машин.

Крім того, на новому заводі будуть вестися роботи зі створення автопілота та програмного забезпечення для інтеграції в апаратні компоненти. Також тут займуться дослідженнями та створенням програмного забезпечення для електромобілів.

Новий підрозділ називається Electric Software Hub (ESH). Він розташовуватиметься на території комплексу Mercedes Technology Center у Зіндельфінгу (Німеччина). Це величезний хаб, територія якого займає 70 000 м2. Тут працює понад 1000 співробітників.

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