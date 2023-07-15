Mercedes-Benz став першим німецьким автовиробником, який використовуватиме роз'єм для зарядки від Tesla — Finance.ua

Mercedes-Benz став першим німецьким автовиробником, який використовуватиме роз'єм для зарядки від Tesla 15.07.2023, 00:14 — Фондовий ринок

Mercedes-Benz став першим німецьким автовиробником, який використовуватиме роз'єм для зарядки від Tesla

Виробник Mercedes-Benz взяв на себе зобов’язання використовувати роз'єм для зарядки електромобілів Tesla у своїх нових електромобілях. Це зробило компанію Ілона Маска ще на один крок ближче до повного домінування на ринку електроавто.

Так, із 2024 року німецький автовиробник пропонуватиме своїм клієнтам адаптери, щоб вони могли отримати доступ до станцій Tesla Supercharger, які використовують вилку та розетку Північноамериканського стандарту заряджання (NACS). Із 2025 році Mercedes почне виробляти електромобілі із зарядним портом Tesla, що позбавить необхідності в адаптері.

Таким чином, німецька компанія приєднується до Ford, GM, Volvo, Polestar та Rivian, що також підтримали роз'єм Tesla, котрий швидко стає фактичним стандартом зарядки у Північній Америці та Європі.

Крім того, Mercedes також є першим німецьким автовиробником, який приєднався до Tesla.

Нагадаємо, VW разом із Hyundai, Kia та Stellantis раніше підтвердили, що ведуть переговори з Tesla про прийняття NACS.

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Ampercar За матеріалами:

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