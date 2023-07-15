Mercedes-Benz став першим німецьким автовиробником, який використовуватиме роз'єм для зарядки від Tesla — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Mercedes-Benz став першим німецьким автовиробником, який використовуватиме роз'єм для зарядки від Tesla

Фондовий ринок
12
Mercedes-Benz став першим німецьким автовиробником, який використовуватиме роз'єм для зарядки від Tesla
Mercedes-Benz став першим німецьким автовиробником, який використовуватиме роз'єм для зарядки від Tesla
Виробник Mercedes-Benz взяв на себе зобов’язання використовувати роз'єм для зарядки електромобілів Tesla у своїх нових електромобілях. Це зробило компанію Ілона Маска ще на один крок ближче до повного домінування на ринку електроавто.
Про це повідомляє AMPERCAR.com із посиланням на The Verge.
Так, із 2024 року німецький автовиробник пропонуватиме своїм клієнтам адаптери, щоб вони могли отримати доступ до станцій Tesla Supercharger, які використовують вилку та розетку Північноамериканського стандарту заряджання (NACS). Із 2025 році Mercedes почне виробляти електромобілі із зарядним портом Tesla, що позбавить необхідності в адаптері.
Таким чином, німецька компанія приєднується до Ford, GM, Volvo, Polestar та Rivian, що також підтримали роз'єм Tesla, котрий швидко стає фактичним стандартом зарядки у Північній Америці та Європі.
Крім того, Mercedes також є першим німецьким автовиробником, який приєднався до Tesla.
Нагадаємо, VW разом із Hyundai, Kia та Stellantis раніше підтвердили, що ведуть переговори з Tesla про прийняття NACS.
До речі, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ (автоцивілку) за 15 хвилин на нашому порталі: Автоцивілка онлайн на Finance.ua🚙
За матеріалами:
Ampercar
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.