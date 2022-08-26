Mercedes-Benz продає свій завод у росії — Finance.ua

Mercedes-Benz продає свій завод у росії
Німецький автовиробник Mercedes-Benz планує продати свій завод зі збирання автомобілів у Підмосковʼї. Угода перебуває на кінцевій стадії.
Про це пише російський «Комерсант» із посиланням на джерела в автопромі.
Видання зазначає, що мова йде про майданчик у підмосковному Єсипові, що належить компанії «Мерседес-Бенц Мануфекчурінг рус», де 20% має «Даймлер КамАЗ рус», решта — у Mercedes-Benz AG.
Джерело в одному з автоконцернів каже, що завод виставлено на продаж. Інший співрозмовник в автопромі підтвердив, що угода на завершальній стадії, а покупцем стане російський дилер, але є певні «проблеми з документами».
Повідомляється, що на завод претендує, зокрема, дилер «Автодом», а в переговорах бере участь Корпорація розвитку московської області.
Співрозмовник видання в одному з автоконцернів говорить про тендер, у якому беруть участь кілька дилерів. Йдеться про комплексну угоду, в яку також включені права дистрибʼютора марки на російському ринку.
У Mercedes стверджують, що розглядають різні варіанти ведення бізнесу в країні-агресорі рф.
Як зазначає видання, якщо завод буде продано, то покупець навряд чи зможе використати його для збирання автомобілів Mercedes.
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