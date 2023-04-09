Mercedes-Benz представив оновлений кросовер GLS — Finance.ua

Mercedes-Benz представив оновлений кросовер GLS 09.04.2023, 00:37 — Фондовий ринок

Mercedes-Benz представив оновлений кросовер GLS

Німецький автогігант провів планове оновлення кросовера Mercedes-Benz GLS. Йому підкоригували зовнішність та оснащення.

Автомобіль отримав збільшені радіаторні грати з чотирма горизонтальними ламелями з оздобленням Silver Shadow і передній бампер з видозміненими повітрозабірниками. На кормі видно тонші задні ліхтарі з новим наповненням. Їздить GLS 2024 на 20-дюймових багатоспицевих дисках кольору Himalayas Grey.

У салоні кросовера встановлена оновлена мультимедійна система Mercedes-Benz MBUX. Вона отримала три графічні стилі (класичний, спортивний, стриманий), три режими (навігація, допомога, сервіс) та сім колірних схем. У режимі Off-Road на екрані відображаються кути нахилу автомобіля, компас та вид з камери з-під переднього бампера.

Версії оновленого GLS, оснащені асистентом для паркування і камерою кругового огляду, також мають функцію «прозорого капота». Ще додано нову систему допомоги при маневруванні з причепом, а у варіанти оздоблення салону додано шкіру відтінків Catalana Beige та Bahia Brown.

На ринку Європи оновлена модель пропонуватиметься у модифікаціях GLS 450 4Matic, GLS 580 4Matic, GLS 350d 4Matic та GLS 450d 4Matic. Модель початкового рівня отримала потужність 381 к.с. і 650 Нм, а GLS 450d 4Matic — 367 к.с. та 750 Нм. Всі моделі мають 48-вольтову м’яку гібридну систему, яка додає додаткові 20 к.с. потужності.

Що стосується Mercedes-AMG GLS 63 4Matic +, то кросовер отримав більш агресивний обвіс та оптику з іншим наповненням. Гаму кольорів для кузова поповнили два нові відтінки: Manufaktur Alpine Grey Non-Metallic та Sodalite Blue Metallic. У стандартну комплектацію моделі входять панорамний дах, передні сидіння з підігрівом та вентиляцією, аудіосистема Burmester, парковочний автопілот з камерою на 360 градусів та вихлопна система AMG Performance.

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