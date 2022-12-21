Mercedes-Benz подала п’ять заявок на товарні знаки, пов’язані з метавсесвітом і NFT — Finance.ua

Mercedes-Benz подала п’ять заявок на товарні знаки, пов’язані з метавсесвітом і NFT Сьогодні 22:26 — Фондовий ринок

Mercedes-Benz подала п’ять заявок на товарні знаки, пов’язані з метавсесвітом і NFT

Німецький автоконцерн Mercedes-Benz Group AG подав 14 грудня до Відомства з патентів США п’ять заявок, спрямованих на простір метавсесвітів і NFT.

Про це повідомив у Твіттері ліцензований адвокат із товарних знаків Майкл Кондудіс.

Згідно з джерелом, заявки на реєстрацію товарних знаків для «Mercedes Benz, Mercedes, S-Class, G-Class і Maybach» включатимуть, серед іншого, ліцензії на цифрову валюту, роздрібні магазини віртуальних запчастин для автомобілів і торгівлю криптовалютами.

Варто зазначити, що це не перша поява Mercedes-Benz Group у криптопросторі. Daimler South East Asia, що входить до складу Mercedes-Benz Group, ще в липні анонсувала запуск технології блокчейн, яка буде використовувати платформу масштабованості Ethereum Layer-2 Polygon для запуску свого продукту.

У квітні Hyundai Motor стала першим автовиробником, який випустив NFT на рівні спільноти. У травні McLaren Automotive спільно з MSO LAB розробили унікальну обмежену серію McLaren NFT.

cryptomisto За матеріалами:

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