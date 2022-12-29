Mercedes-AMG GT2 отримав двигун потужністю 707 кінських сил — Finance.ua

Mercedes-AMG GT2 отримав двигун потужністю 707 кінських сил 29.12.2022, 00:41 — Технології&Авто

Mercedes-AMG GT2 отримав двигун потужністю 707 кінських сил, Фото: motor1.com

Mercedes-AMG GT2 отримав двигун потужністю 707 кінських сил. Це найпотужніший омологований гоночний автомобіль, який будь-коли продавав AMG.

Родзинкою AMG GT2, безсумнівно, є його силовий агрегат — твін-турбо 4,0-літровий V8. Це говорить про те, що двигун пов’язаний з мотором, встановленим у дорожній Black Series. У специфікації гоночного автомобіля його було налаштовано на потужність 707 кінських сил. Це трохи менше, ніж дозволений на вулицях суперкар із його величезною потужністю 730 к.с., хоча тести на стенді показали, що він насправді розвиває понад 770 к.с.

Останній гоночний автомобіль від Mercedes-AMG, який збирається протистояти майбутньому Maserati MC20 GT2, має крутний момент 800 Нм. Потужний V8 працює з послідовною шестиступінчастою гоночною трансмісією з регульованим самоблокуючим диференціалом і перемикачами передач, встановленими на кермі.

Фото: motor1.com

Використання вуглецевого волокна для каркасу безпеки водія та 120-літрового паливного баку, а також для капота та інших компонентів дозволило знизити вагу до 1400 кілограмів. AMG GT2 їздить на кованих 18-дюймових колісних дисках із центральним замком із сліками 325/660 спереду та 325/705-18 ззаду і використовує технологію безпеки, адаптовану з GT3 та GT4.

Новий аеродинамічний комплект включає заднє антикрило, розроблене з нуля. Він має «лебедину шию» і може регулюватися залежно від потреби. AMG оснастила GT Coupe алюмінієвою підвіскою на подвійних важелях спереду та ззаду, а також стабілізаторами поперечної стійкості та амортизаторами, які можна регулювати.

Перш ніж купе надійде в продаж у 2023 році гоночний автомобіль буде підданий випробуванням протягом наступних тижнів. Більше оцінок буде проведено наступного року в сезоні Європейської серії GT2. Крім участі в гонках, AMG планує організувати тестовий заїзд на витривалість.

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