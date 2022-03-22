Мер Івано-Франківська попередив про нову шахрайську схему під час війни — Finance.ua

Мер Івано-Франківська попередив про нову шахрайську схему під час війни

Вчора 05:15 — Кримінал

Мер Івано-Франківська попередив про нову шахрайську схему під час війни

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків попередив про нову шахрайську схему. Зокрема, зловмисники намагаються наживаються на війні в Україні.

Про це свідчить заява мера.

За його словами, невідомі люди телефонують підприємцям громади, представляються заступниками голови ОДА і просять перерахувати кошти на армію.

При цьому особи дають рахунок картки ПриватБанку.

«Не ведіться! Це шахраї! Є офіційні відкриті рахунки для благодійної допомоги на офіційних сайтах області й міста які ми постійно висвітлюємо в соцмережах», — сказав Марцінків.

Також він закликав не довіряти інформації без офіційного першоджерела, ретельно все перевіряти та вірити лише офіційним джерелам.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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