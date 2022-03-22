Мер Івано-Франківська попередив про нову шахрайську схему під час війни — Finance.ua
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Мер Івано-Франківська попередив про нову шахрайську схему під час війни

Вчора 05:15Кримінал
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Мер Івано-Франківська попередив про нову шахрайську схему під час війниМер Івано-Франківська попередив про нову шахрайську схему під час війни
Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків попередив про нову шахрайську схему. Зокрема, зловмисники намагаються наживаються на війні в Україні.
Про це свідчить заява мера.
За його словами, невідомі люди телефонують підприємцям громади, представляються заступниками голови ОДА і просять перерахувати кошти на армію.
При цьому особи дають рахунок картки ПриватБанку.
«Не ведіться! Це шахраї! Є офіційні відкриті рахунки для благодійної допомоги на офіційних сайтах області й міста які ми постійно висвітлюємо в соцмережах», — сказав Марцінків.
Також він закликав не довіряти інформації без офіційного першоджерела, ретельно все перевіряти та вірити лише офіційним джерелам.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: РБК-Україна
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