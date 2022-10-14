Менш ніж за 2 дні Фонд гарантування виплатив вкладникам «Банку Січ» понад 474 млн грн — Finance.ua

Менш ніж за 2 дні Фонд гарантування виплатив вкладникам «Банку Січ» понад 474 млн грн Вчора 12:20 — Фондовий ринок

З 12 жовтня Фонд гарантування вкладів почав виплату гарантованого відшкодування вкладникам АТ « Банк Січ » незалежно від строку дії договорів.

Про це повідомив Фонд.

Попри масштабні обстріли українських міст, вкладникам банку, менш ніж за два дні (станом на кінець дня 13 жовтня), було виплачено понад 474 млн грн — понад 37 % від загальної гарантованої суми, призначеної до виплат.

Таким чином, загалом вкладниками АТ «Банк Січ» отримано понад 666 млн грн — понад 52 % загальної гарантованої суми.

«З початку повномасштабної збройної агресії рф проти України Фонд гарантування ні на день не припиняв виконання своїх зобов’язань перед вкладниками. Ми усвідомлюємо усю важливість вчасних та повних виплат гарантованого відшкодування вкладникам. Тому прикладаємо максимум зусиль, аби люди могли отримати свої кошти за будь-яких обставин та умов. Так, упродовж поточного тижня розрахунки з вкладниками банків, що ліквідуються Фондом, тривали, і загалом було виплачено майже 500 млн грн. Усього за період з 24 лютого сума виплаченого відшкодування вкладникам банків, що перебувають в управлінні Фонду, сягнула 5 млрд грн», — сказала Наталія Рудуха, заступник директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів.

Як відомо, від квітня цього року діє норма про повне відшкодування коштів за вкладами на період дії воєнного стану та упродовж трьох місяців після його припинення чи скасування.

Ця норма поширюється і на вкладників АТ «Банк Січ», яким Фонд виплачує відшкодування у повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня 09 серпня 2022 року.

Виплати здійснюються через банки-агенти Фонду , що підключені до Автоматизованої системи виплат Фонду. Отримати відшкодування вкладники можуть безпосередньо у відділенні одного із банків-агентів Фонду або дистанційно, без фізичного відвідування відділення банку.

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