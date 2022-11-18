Meizu повідомила про розробку флагманського смартфона з чипом Snapdragon 8 Gen 2 — Finance.ua
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Meizu повідомила про розробку флагманського смартфона з чипом Snapdragon 8 Gen 2

Технології&Авто
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Meizu повідомила про розробку флагманського смартфона з чипом Snapdragon 8 Gen 2
Meizu повідомила про розробку флагманського смартфона з чипом Snapdragon 8 Gen 2
Компанія Qualcomm представила свій флагманський чипсет наступного покоління, який отримав назву Snapdragon 8 Gen 2, після чого багато виробників пообіцяли випустити смартфони на його базі.
Серед таких виявилася і Meizu. У компанії зазначили, що вже працюють над смартфоном, який отримає чип Snapdragon 8 Gen 2. Ймовірно, йдеться про представника серії Meizu 19.
Повідомляється, що новий смартфон Meizu буде виготовлений на фабриці Foxconn. На даний момент він, нібито, перебуває на стадії пробного виробництва та перевірки. Запуск може відбутися у січні 2023 року.
Даних про характеристики Meizu 19 поки немає. Якщо говорити про чип Snapdragon 8 Gen 2, то він виготовлений за 4-нм техпроцесом, має нову архітектуру 1+2+2+3, яка включає суперядро Kryo з частотою 3.2 ГГц на базі Cortex-X3, чотири ядра з частотою 2.8 ГГц ( 2×Cortex A715 + 2×Cortex A710) та три енергоефективні ядра Cortex-A510 з частотою 2.0 ГГц.
Qualcomm заявляє, що новий чипсет забезпечує значні покращення порівняно з мобільною платформою Snapdragon 8 першого покоління. Продуктивність модернізованого графічного процесора збільшилась на 25%, а енергоефективність процесора збільшилася на 40%.
За матеріалами:
iLenta
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