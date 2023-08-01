Megogo планує IPO на біржу Nasdaq — Finance.ua

Megogo планує IPO на біржу Nasdaq Сьогодні 18:30 — Фондовий ринок

Megogo планує IPO на біржу Nasdaq

OTT-сервіс Megogo готується до виходу на американську технологічну біржу Nasdaq.

Про це в інтерв'ю Forbes розповів співзасновник і співвласник компанії Федір Дроздовський.

Megogo мав вийти на IPO ще влітку 2022 року, каже Дроздовський. Стрімінг почав готуватися до виходу на біржу з 2019−2020 року, а в 2021-му мав уже всю звітність.

«Ми майже зробили стандарт (PCAOB), який використовує американська біржа. У нас був план, що до нас прилітає спеціаліст з Індії (який працював з американською біржею) і буде проводити цей аудит», — розказав він. Компанія була готова на 95%.

За словами Дроздовського, до початку повномасштабної війни в ході підготовки на IPO Megogo оцінювали в $800−900 млн.

«Ми плануємо йти в сторону IPO. Тому зараз готуємо дані до публічності», — розповів співвласник сервісу про відновлення планів виходу на технологічну біржу США Nasdaq.

Дроздовський пояснив, навіщо компанії IPO.

«Це доступ до значно дешевшого капіталу, ліквідності, М&А та швидкого масштабування», — каже він.

На думку співзасновника сервісу, Megogo створив власний продукт, який можна масштабувати у світ і розгортати платформу на інші країни, робити локалізацію.

До того ж Megogo планує інвестраунд від приватних інвесторів на $20−30 млн. Гроші потрібні на експансію для 10−12 країн.

«На один ринок для старту повноцінного функціонування Megogo приблизно потрібно $2 млн», — розказав Дроздовський.

Довідка Finance.ua:

український OTT-сервіс Megogo запустився в 2011 році. Зараз він працює в 14 країнах світу. В лютому 2023 року компанія вийшла на ринок Польщі, за пʼять місяців зібрала 20 000 платних абонентів. До повномасштабної війни у Megogo було понад 1,5 млн передплатників в усьому світі. Зараз — 750 000;

виторг глобального Megogo в 2022 році впав на 50%, українського — десь на 20−25%. За даними сервісу моніторингу даних Опендатабот, ТОВ «Мегого» в 2022 році мало дохід в 1,6 млрд грн, в 2021 — 1,4 млрд грн.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.