McKinsey припинила обслуговувати клієнтів у росії — Finance.ua

McKinsey припинила обслуговувати клієнтів у росії
Вчора 07:39 — Фондовий ринок McKinsey припинила обслуговувати клієнтів у росії
Консалтингова компанія McKinsey з 15 квітня припинила обслуговування клієнтів у росії.
Про це йдеться у повідомленні компанії.
«Все обслуговування клієнтів у росії припинено з 15 квітня 2022 року», — йдеться в повідомленні компанії.
Про свої плани зупинення роботи в рф компанія заявила ще на початку березня. Тоді McKinsey повідомили, що більше не будуть працювати з новими клієнтами в росії.
У компанії пообіцяли, що все обслуговування клієнтів в країні буде призупинено після того, як зобов’язання McKinsey, що залишилися, в росії будуть завершені.
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