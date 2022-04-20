McKinsey припинила обслуговувати клієнтів у росії — Finance.ua

McKinsey припинила обслуговувати клієнтів у росії

Вчора 07:39 — Фондовий ринок

McKinsey припинила обслуговувати клієнтів у росії

Консалтингова компанія McKinsey з 15 квітня припинила обслуговування клієнтів у росії.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

«Все обслуговування клієнтів у росії припинено з 15 квітня 2022 року», — йдеться в повідомленні компанії.

Читайте також Німецький виробник побутової хімії Henkel таки вирішив піти з рф

Про свої плани зупинення роботи в рф компанія заявила ще на початку березня. Тоді McKinsey повідомили, що більше не будуть працювати з новими клієнтами в росії.

У компанії пообіцяли, що все обслуговування клієнтів в країні буде призупинено після того, як зобов’язання McKinsey, що залишилися, в росії будуть завершені.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.