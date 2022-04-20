McKinsey припинила обслуговувати клієнтів у росії — Finance.ua
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McKinsey припинила обслуговувати клієнтів у росії

Вчора 07:39Фондовий ринок
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McKinsey припинила обслуговувати клієнтів у росіїMcKinsey припинила обслуговувати клієнтів у росії
Консалтингова компанія McKinsey з 15 квітня припинила обслуговування клієнтів у росії.
Про це йдеться у повідомленні компанії.
«Все обслуговування клієнтів у росії припинено з 15 квітня 2022 року», — йдеться в повідомленні компанії.
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Про свої плани зупинення роботи в рф компанія заявила ще на початку березня. Тоді McKinsey повідомили, що більше не будуть працювати з новими клієнтами в росії.
У компанії пообіцяли, що все обслуговування клієнтів в країні буде призупинено після того, як зобов’язання McKinsey, що залишилися, в росії будуть завершені.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: НВ
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