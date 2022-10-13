McDonald's з 13 жовтня відновив роботу ще 5 закладів у Києві — Finance.ua

McDonald's з 13 жовтня відновив роботу ще 5 закладів у Києві Вчора 16:45 — Фондовий ринок

З четверга, 13 жовтня, мережа McDonald’s відновлює роботу ще п’яти закладів у столиці.

Про це компанія повідомила у facebook.

Тепер вони працуюють ще й за такими адресами:

ст. м. Почайна, просп. Степана Бандери, 12-а

ТРЦ Глобал, вул. Оноре деБальзака, 2-а

вул. Миколайчука, 16

пл. Героїв Бреста, 5

ТРЦ New Way, вул. Архітектора Вербицького, 1

Нагадаємо, 30 вересня відновили роботу ще сім ресторанів McDonald’s у Києві. Кур’єри почали доставляти їжу любителям бургерів і картоплі фрі на правий берег.

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