McDonald's з 13 жовтня відновив роботу ще 5 закладів у Києві — Finance.ua

McDonald's з 13 жовтня відновив роботу ще 5 закладів у Києві
З четверга, 13 жовтня, мережа McDonald’s відновлює роботу ще п’яти закладів у столиці.
Про це компанія повідомила у facebook.
Тепер вони працуюють ще й за такими адресами:
- ст. м. Почайна, просп. Степана Бандери, 12-а
- ТРЦ Глобал, вул. Оноре деБальзака, 2-а
- вул. Миколайчука, 16
- пл. Героїв Бреста, 5
- ТРЦ New Way, вул. Архітектора Вербицького, 1
Нагадаємо, 30 вересня відновили роботу ще сім ресторанів McDonald’s у Києві. Кур’єри почали доставляти їжу любителям бургерів і картоплі фрі на правий берег.
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