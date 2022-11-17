McDonald’s відновив роботу ресторану в Луцьку та Хмельницькому — Finance.ua

McDonald’s відновив роботу ресторану в Луцьку та Хмельницькому Сьогодні 17:45 — Фондовий ринок

Ресторан мережі швидкого харчування McDonald’s у Луцьку у четвер, 17 листопада, відновив роботу.

Про це повідомила пресслужба McDonald’s.

Ресторан знаходиться за адресою просп. Соборності, 43 (ТРЦ ПортCity).

Зазначається, що зал і тераса закладу вміщує 340 місць для гостей. Відвідувачі можуть зробити замовлення всередині ресторану на одному з 6 двосторонніх терміналів самообслуговування, заїхати на МакДрайв із двома лініями в’їзду, де меню представлене на сучасних цифрових бордах або скористатись доставкою McDelivery.

«Розташований McDonald’s у ТРЦ, тому відкриватиметься о 10:00, разом з початком роботи центру, і закриватиметься о 21:00, як і всі заклади в мережі McDonald’s», — додали в компанії.

Під час повітряної тривоги заклади закриватимуть, аби працівники і відвідувачі могли перейти у найближче укриття. При цьому команда оперативно видає уже оплачені замовлення, поки зупиняє виробничі процеси та вимикає обладнання перед закриттям.

Ресторан мережі швидкого харчування McDonald’s у Хмельницькому у четвер, 17 листопада, відновив роботу.

Ресторан працює у Хмельницькому за адресою Старокостянтинівське шосе, 2.

«У закладі McDonald’s гості можуть скуштувати улюблені страви в залі ресторану, заїхати на МакДрайв, або замовити страву через доставку з партнерською компанією Glovo», — йдеться у повідомленні.

Графік роботи ресторанів McDonald’s — з 09:00 до 21:00.

"Згідно з розширеними правилами безпеки, під час повітряної тривоги заклади закриватимуться, аби працівники і відвідувачі могли перейти у найближче укриття. При цьому команда оперативно видає уже оплачені замовлення, поки зупиняє виробничі процеси та вимикає обладнання перед закриттям.

Довідка Finance.ua:

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s з 11 листопада відновлює роботу обидвох закладів у Черкасах.

Раніше мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s відновила роботу у Києві, Львові, Рівному, Івано-Франківську, Житомирі та Вінниці.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.