McDonald's відновив роботу нових ресторанів (повний список) — Finance.ua
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McDonald's відновив роботу нових ресторанів (повний список)

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McDonald’s поновлює роботу ресторанів. При чому заклади відкриваються не лише у Києві та Львові, а й у інших містах України. Так, днями «мак» відкрив свої двері у Тернополі, а тепер бургерами можна поласувати й у Житомирі — у торговому центрі Глобал UA.
Всі актуальні адреси ресторанів McDonald’s, які працюють станом на 28 жовтня, — у нашому матеріалі нижче.

Де McDonald’s працює у Києві

В п’ятницю McDonald’s запрацював у ТРЦ Respublika Park.
Нещодавно поновили роботу заклади біля станції метро «Арсенальна» і поруч з ТРЦ Blockbuster.
Адреси усіх працюючих ресторанів McDonald’s у столиці:
  • Кільцева дорога, 1
  • просп. Палладіна, 7 А
  • Боричів узвіз, 10А
  • вул. Є. Сверстюка, 1
  • вул. Драйзера, 4
  • просп. Гагаріна, 2а
  • Вокзальна пл., 2 (не працює на доставку)
  • вул. Софіївська, 1/2
  • просп. Бажана, 3б
  • просп. Степана Бандери, 12-а
  • вул. Гришка, 7
  • просп. Шухевича, 2-Т (не працює на доставку)
  • вул. Оноре де Бальзака, 2а
  • вул. Велика Васильківська, 22
  • просп. Броварський, 27
  • вул. Б. Хмельницького, 40/25
  • вул. Вишгородська, 33а
  • просп. Миколи Бажана, 8
  • Кільцева дорога, 14В
  • вул. Курбаса, 19а
  • вул. Гната Хоткевича, 1в
  • Оболонський проспект, 1б
  • вул. Гната Юри, 13
  • вул. Берковецька, 6д (не працює на доставку)
  • вул. Лаврухіна, 4
  • просп. Оболонський, 26а
  • вул. Івана Миколайчука, 16
  • пл. Героїв Бресту, 1.
  • просп. Перемоги, 138
  • пр-т Правди, 47
  • пр-т Степана Бандери 36 Б
  • вул. Івана Мазепи, 1
  • просп. Перемоги, 65
  • вул. Архітектора Вербицького, 1

Де McDonald’s працює у Львові

  • просп. Шевченка, 7
  • просп. Чорновола, 12
  • просп. Свободи, 35
  • Пустомитівський р-н, вул. Стрийська, 30 А (не працює на доставку)
Також McDonald’s працює у:
  • с. Софіївська Борщагівка (вул. Київська, 2)
  • с. Гора (вул. Бориспільська, 6) (не працює на доставку)
  • Тернополі (вул. Гетьмана Івана Мазепи, 30)
  • Борисполі (вул. Київський шлях, 67)
  • Житомирі (вул. Київська, 77)
Таким чином, по Україні працюють (станом на 28 жовтня) 43 ресторани McDonald’s, з них 37 — у Києві та Київській області.
У закладах відвідувачі можуть відвідати ресторан та скуштувати страви в залі або замовити іншими доступними способами — через експрес-вікна, на МакДрайві або через доставку McDelivery, яку здійснює компанія Glovo (де ця послуга є).
Правила роботи McDonald’s
На сьогодні ресторани функціонують з певними обмеженнями. І ось з якими саме:
  • «маки» працюють з 9:00 до 21:00
  • ресторани закриваються під час повітряної тривоги
  • ресторан відкривається лише за годину після скасування тривоги
  • якщо тривогу скасовано менш ніж за годину до кінця робочого дня, ресторан відкриється лише наступного дня
  • також не працюватимуть ресторани при відключенні електроенергії (і годину після цього).
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За матеріалами:
РБК-Україна
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