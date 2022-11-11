McDonald’s відновлює роботу в Черкасах — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

McDonald’s відновлює роботу в Черкасах

Особисті фінанси
257
McDonald’s відновлює роботу в Черкасах
McDonald’s відновлює роботу в Черкасах
Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s з 11 листопада відновлює роботу обидвох закладів у Черкасах.
Про це повідомила пресслужба мережі.
Роботу відновлюють заклади на вул. Смілянській, 31 та на вул. Шевченка, 208/1.
Зазначається, що у закладі на Смілянській гості можуть розміщуватися в залі ресторану, заїхати на МакДрайв або замовити страву через доставку з партнерською компанією Glovo. Ресторан на Шевченка також працюватиме в залі закладу.
Читайте також
Ресторани працюватимуть з 09:00 до 21:00 та зачинятимуться у разі оголошення повітряної тривоги. Заклади відновлюють роботу орієнтовно за годину після скасування тривоги: цей час потрібен на включення і налаштування обладнання та для підготовки працівників до роботи.
Місце для вашої реклами
Також ресторани не працюють під час відключення електроенергії і продовжуватимуть роботу орієнтовно через годину після поновлення електропостачання.
Нині в Україні працюють 56 ресторанів McDonald’s.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.