McDonald’s відновлює роботу в Черкасах — Finance.ua

McDonald’s відновлює роботу в Черкасах
Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s з 11 листопада відновлює роботу обидвох закладів у Черкасах.
Про це повідомила пресслужба мережі.
Роботу відновлюють заклади на вул. Смілянській, 31 та на вул. Шевченка, 208/1.
Зазначається, що у закладі на Смілянській гості можуть розміщуватися в залі ресторану, заїхати на МакДрайв або замовити страву через доставку з партнерською компанією Glovo. Ресторан на Шевченка також працюватиме в залі закладу.
Читайте також
Ресторани працюватимуть з 09:00 до 21:00 та зачинятимуться у разі оголошення повітряної тривоги. Заклади відновлюють роботу орієнтовно за годину після скасування тривоги: цей час потрібен на включення і налаштування обладнання та для підготовки працівників до роботи.
Також ресторани не працюють під час відключення електроенергії і продовжуватимуть роботу орієнтовно через годину після поновлення електропостачання.
Нині в Україні працюють 56 ресторанів McDonald’s.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поділитися новиною