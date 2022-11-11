McDonald’s відновлює роботу в Черкасах — Finance.ua

McDonald’s відновлює роботу в Черкасах Сьогодні 11:43 — Особисті фінанси

McDonald’s відновлює роботу в Черкасах

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s з 11 листопада відновлює роботу обидвох закладів у Черкасах.

Про це повідомила пресслужба мережі.

Роботу відновлюють заклади на вул. Смілянській, 31 та на вул. Шевченка, 208/1.

Зазначається, що у закладі на Смілянській гості можуть розміщуватися в залі ресторану, заїхати на МакДрайв або замовити страву через доставку з партнерською компанією Glovo. Ресторан на Шевченка також працюватиме в залі закладу.

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Ресторани працюватимуть з 09:00 до 21:00 та зачинятимуться у разі оголошення повітряної тривоги. Заклади відновлюють роботу орієнтовно за годину після скасування тривоги: цей час потрібен на включення і налаштування обладнання та для підготовки працівників до роботи.

Також ресторани не працюють під час відключення електроенергії і продовжуватимуть роботу орієнтовно через годину після поновлення електропостачання.

Нині в Україні працюють 56 ресторанів McDonald’s.

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Економічна Правда За матеріалами:

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