McDonald’s відкриє ресторани нового формату — Finance.ua

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McDonald’s відкриє ресторани нового формату

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McDonald’s відкриє ресторани нового формату
McDonald’s відкриє ресторани нового формату
Американська корпорація McDonald’s розробила концепцію ресторанів під назвою CosMc’s. Заклади почнуть відкривати наступного року.
Про це пише Business Insider з посиланням на заяву генерального директора Кріса Кемпчінскі.
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«Наша команда перебуває у процесі розробки нової концепції CosMc’s, яку ми протестуємо на невеликій кількості в обмеженій географії на початку наступного року… CosMc’s — це малоформатна концепція, в якій є всі ДНК McDonald’s, але є і своя унікальна індивідуальність», — наголосив гендиректор.
За його словами, компанія надасть детальнішу інформацію про концепцію під час Дня інвестора наприкінці року.
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Пізніше мережа підтвердила виданню, що CosMc — інопланетний персонаж з McDonaldland, вигаданого всесвіту, який відвідав Землю.
Раніше у McDonald’s заявили, що нарощують темпи відкриття нових ресторанів цього року. У січні компанія анонсувала, що витратить понад $1 млрд на відкриття 1900 закладів у всьому світі.

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За матеріалами:
УБР
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