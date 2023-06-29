McDonaldʼs відкрив новий ресторан в передмісті Києва — Finance.ua

McDonaldʼs відкрив новий ресторан в передмісті Києва Сьогодні 12:30 — Особисті фінанси

McDonaldʼs відкрив новий ресторан в передмісті Києва

Компанія McDonaldʼs відкрила ресторан у селі Крюківщина (Київська область). Він став 91 рестораном у мережі.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби компанії.

Будівництво ресторану в Крюківщині розпочалося ще у 2021 році, але через вторгнення рф проєкт відклали. З відновленням роботи мережі будівництво відновилося.

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Ресторан розрахований на 135 місць для відвідувачів у залі та 106 на терасі. Всередині доступні десять терміналів самообслуговування.

Для автомобілістів працює «МакДрайв» із двома лініями вʼїзду.

Ресторан спочатку працюватиме на видачу страв у закладі, пізніше буде доступна послуга McDelivery.

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Нагадаємо, до 24 лютого 2022 року мережа McDonaldʼs налічувала 109 ресторанів у 24 містах України.

20 вересня минулого року McDonaldʼs розпочав поетапне відкриття ресторанів в Україні. З 28 березня цього року мережа почала відновлювати роботу в південних та східних регіонах, стартуючи з Одеси.

25 квітня у Дніпрі відновили роботу перші п’ять ресторанів McDonald’s.

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