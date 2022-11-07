McDonald's відкрила новий ресторан під Киевом — Finance.ua

McDonald's відкрила новий ресторан під Киевом Вчора 13:10 — Фондовий ринок

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s відкрила новий ресторан у с. Лісники на Київщині, поруч із рестораном обладнане укриття.

Про це повідомляється в офіційному пресрелізі мережі.

Новий ресторан розташований за адресою: Київська область, с. Лісники, вул. Ватутіна, 170А.

Нагадаємо, 2 листопада McDonald’s відновив свою роботу в Івано-Франківську. Також відкриття продовжуються у Київській області: відтепер поласувати бургерами можна у Білій Церкві та Броварах.

У середу відновив роботу McDonald’s в Івано-Франківську на вулиці Івана Миколайчука, 2.

У Білій Церкві заклад працює на Леваневського, 53-К, а у Броварах — на вулиці Київській, 239.

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