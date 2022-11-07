McDonald's відкрила новий ресторан під Киевом — Finance.ua
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McDonald's відкрила новий ресторан під Киевом

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Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s відкрила новий ресторан у с. Лісники на Київщині, поруч із рестораном обладнане укриття.
Про це повідомляється в офіційному пресрелізі мережі.
Новий ресторан розташований за адресою: Київська область, с. Лісники, вул. Ватутіна, 170А.
Нагадаємо, 2 листопада McDonald’s відновив свою роботу в Івано-Франківську. Також відкриття продовжуються у Київській області: відтепер поласувати бургерами можна у Білій Церкві та Броварах.
У середу відновив роботу McDonald’s в Івано-Франківську на вулиці Івана Миколайчука, 2.
У Білій Церкві заклад працює на Леваневського, 53-К, а у Броварах — на вулиці Київській, 239.
За матеріалами:
Економічна Правда
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