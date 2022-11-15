Mazda продала російське виробництво за 1 євро — Finance.ua
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Mazda продала російське виробництво за 1 євро

Технології&Авто
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Mazda продала російське виробництво за 1 євро
Mazda продала російське виробництво за 1 євро
Японська марка Mazda вирішила продати виробничі потужності у Владивостоку за символічну ціну в 1 євро.
Компанія Sollers підтвердила, що Mazda продасть свою половину спільного підприємства у Владивостоку за символічну плату.
Угода вартістю 1 євро містить положення про викуп, що дозволяє японській компанії повторно увійти до спільного підприємства протягом трьох років.
Це повторює кроки, зроблені Ford, Nissan і Renault, які також співпрацювали з Sollers та фактично призупинити свій російський бізнес через вторгнення їхньої країни в Україну.
Очікується, що Mazda втратить приблизно 12 мільярдів єн (85 мільйони євро) через вихід із спільного підприємства.
Представник Sollers сказав, що продаж уже схвалено, і що компанія готується відновити виробництво на заводі у Владивостоці у 2023 році — хоча і з власними моделями.
Інформаційне агентство «Інтерфакс» повідомило, що продаж може бути завершено протягом найближчих тижнів з посиланням на джерело, знайоме з цим питанням.
Mazda і Sollers почали виробляти автомобілі у Владивостоці в 2012 році, а раніше на заводі випускали близько 50 000 одиниць на рік.
Завод використовувався для складання Mazda 6 і Mazda CX-5 із розбірних комплектів, доставлених з Японії. Однак через проблеми з ланцюгом поставок після вторгнення росії в Україну в лютому Mazda призупинила виробництво на заводі в квітні.
За матеріалами:
motorcar
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