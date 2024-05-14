Mazda остаточно розсекретила наступника Mazda 6 (фото) — Finance.ua

Mazda остаточно розсекретила наступника Mazda 6 (фото) Сьогодні 02:34 — Технології&Авто

Mazda остаточно розсекретила наступника Mazda 6 (фото)

З’явилася нова інформація про електромобіль Mazda EZ-6. Електричного наступника Mazda 6 почнуть виробляти влітку, а згодом він надійде у продаж. Про це повідомляє сайт Autohome.

Нова Mazda EZ-6 — обтічний седан D-класу, створений спільно із Changan. У його основі лежить електромобіль Changan Deepal SL03 і саме на заводі Changan-Mazda в Китаї випускатимуть авто.

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Електромобіль Mazda EZ-6 нагадує свого китайського побратима в профіль — у нього довгий капот і припіднята задня частина. У той же час дизайн передньої частини витримано в стилістиці Mazda.

Габарити Mazda EZ-6 2025:

довжина — 4921 мм;

ширина — 1890 мм;

висота — 1485 мм;

колісна база — 2895 мм.

У салоні на передній панелі встановили два дисплеї. Крісла першого ряду розділені високою центральною консоллю.

Нова Mazda EZ-6 2025 буде доступна у двох задньопривідних версіях. Електричний варіант оснащено 258-сильним мотором та батареєю на 66,8 кВт∙год, а його запас ходу сягне 600 км.

Інша версія буде 218-сильною, проте також отримає 1,5-літровий бензиновий мотор-генератор на 95 к. с. На електротязі та бензині вона зможе подолати 1000 км. В усіх Mazda EZ-6 2025 максимальну швидкість обмежать на позначці 170 км/год.

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