Mazda намагатиметься зменшити залежність від Китаю — Finance.ua

Mazda намагатиметься зменшити залежність від Китаю Вчора 18:27 — Фондовий ринок

Компанія Mazda розпорядилася зменшити залежність від китайських запчастин. Від своїх постачальників Mazda вимагає збільшити складські запаси в Японії та по можливості перенести виробництво компонентів в інші країни, пише avtomir.uа.

У першому кварталі фінансового року Mazda зафіксувала збиток 19,5 мільярда єн (144,4 мільйона доларів). Головне пояснення фінансових втрат — постійні локдауни у Китаї через коронавірус. Топменеджер Mazda Такеші Мукаї заявив, що хоча прямими постачальниками його компанії є компанії з Європи або Японії, контрагенти можуть мати запчастини, що надходять саме через Китай.

Mazda постраждала від нових локдаунів більше за інших, адже раніше вона робила ставку на закупівлю комплектувальних через Китай. Очевидно, що зараз така стратегія помилкова, тому Mazda прагне збільшення внутрішніх запасів і диверсифікації виробництва. Крім того, Mazda спростить структуру закупівель. Старший виконавчий директор Mazda Масахіро Моро взагалі дав зрозуміти, що епоха глобалізації залишилася в минулому.

Mazda знаходиться на порозі глобального оновлення модельного ряду, тому фінансові невдачі для неї особливо болючі. Перша партія кросоверів CX-60 тільки-но надійшла у продаж, а для подальшого розширення лінійки задньопривідних моделей необхідні інвестиції.

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