Mazda намагатиметься зменшити залежність від Китаю — Finance.ua
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Mazda намагатиметься зменшити залежність від Китаю

Фондовий ринок
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Компанія Mazda розпорядилася зменшити залежність від китайських запчастин. Від своїх постачальників Mazda вимагає збільшити складські запаси в Японії та по можливості перенести виробництво компонентів в інші країни, пише avtomir.uа.
У першому кварталі фінансового року Mazda зафіксувала збиток 19,5 мільярда єн (144,4 мільйона доларів). Головне пояснення фінансових втрат — постійні локдауни у Китаї через коронавірус. Топменеджер Mazda Такеші Мукаї заявив, що хоча прямими постачальниками його компанії є компанії з Європи або Японії, контрагенти можуть мати запчастини, що надходять саме через Китай.
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Mazda постраждала від нових локдаунів більше за інших, адже раніше вона робила ставку на закупівлю комплектувальних через Китай. Очевидно, що зараз така стратегія помилкова, тому Mazda прагне збільшення внутрішніх запасів і диверсифікації виробництва. Крім того, Mazda спростить структуру закупівель. Старший виконавчий директор Mazda Масахіро Моро взагалі дав зрозуміти, що епоха глобалізації залишилася в минулому.
Mazda знаходиться на порозі глобального оновлення модельного ряду, тому фінансові невдачі для неї особливо болючі. Перша партія кросоверів CX-60 тільки-но надійшла у продаж, а для подальшого розширення лінійки задньопривідних моделей необхідні інвестиції.
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За матеріалами:
Finance.ua
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