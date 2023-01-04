Майже задарма: які вживані авто із США можна купити за ціною до 25 доларів — Finance.ua

Майже задарма: які вживані авто із США можна купити за ціною до 25 доларів 04.01.2023, 00:47 — Технології&Авто

На американських аукціонах часом можна купити авто з пробігом лише за кілька доларів. Не всі ці машини є проблемними.

Вживані автомобілі із США популярні завдяки своїй невисокій вартості. Деякі з них цілком реально придбати за смішною ціною до 25 доларів. Найдешевші машини з Америки вибрав сайт Авто24.

Журналісти проаналізували пропозиції американських автомобільних аукціонів та виявили машини з початковою вартістю кілька доларів. Звичайно, це так звані «битки», які вимагають ремонту, але все одно ціна дуже приємна.

Так, Ford Escape 2015 року продали лише за 2 долари. Ремонт кросовера оцінили у 10 529 доларів — у нього пошкоджено передні крило, двері та бампер. В Україні машину відновили б і за менші гроші, але її везти доведеться з Гавайських островів.

На Гаваях знаходиться трилітровий седан BMW 3 Series 2008 року, який ще не проданий і оцінений в $5. Він не потрапляв у ДТП — машину пограбували вандали. З авто зняли колеса, деталі підвіски та низку інших запчастин. Ремонт оцінили всього у $2067.

Chevrolet Malibu 2012 року продали у Флориді за 25 доларів. На вигляд седан цілий і слідів аварії немає. Але є каверза — це авто-утопленник, його витягли з води. Ремонт оцінений у 7842 долари, хоча насправді може бути й більше — у таких випадках нерідко доводиться змінювати всю електроніку.

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